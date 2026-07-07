En Colombia hay un niño que se llama Erling Haaland: esta es su historia

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, el noruego Erling Haaland ha ganado popularidad en redes sociales no solo por su gran capacidad como futbolista, sino por su apariencia, pues dicen que se parece a un Vikingo.

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Sin duda, ha cautivado las redes sociales con sus 1.95 metros de estatura y de la forma con la que patea los balones, pues él mismo ha dicho que tiene un don y eso se nota, porque cada vez que está en la cancha, camina hacia el balón, lo toca y ya anota un gol.

Es tanta la tendencia del noruego que, alrededor del mundo, ya están saliendo las mujeres que se parecen mucho a él, en realidad, algunas sí tiene una similitud gran y de él mismo ha reaccionado a estos perfiles.

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Por su lado, la tendencia ahora es que un niño colombiano tiene el nombre de él y salió a la luz su supuesto registro que lo probaría.

¿Quién es el niño colombiano que tiene el nombre de Earling Haaland?

A través de otros portales de noticias, han sacado a la luz que, en Colombia hay un menor que lleva el nombre del famoso futbolista noruego y vive en El Carmen de Bolívar.

Conmoción por un niño colombiano que lleva el nombre de Erling Haaland. (AFP/ Christof STACHE)

Se trata de Erling Haaland Estrada Arrieta, quien fue registrado por sus padres en 2023 con ese nombre, en honor al goleador que hoy está haciendo historia en el Mundial 2026, según la información en redes.

Sin duda, esto está conmocionando las redes debido a que el noruego de 25 años ha ganado mayor reconocimiento en todo el mundo y, de hecho, en Colombia es bastante popular.

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¿Cómo reconoce Haaland que es tendencia en todo el mundo?

El noruego Erling Haaland, ya está reconociendo los perfiles de las mujeres que se parecen a él y ha reaccionado en sus comentarios, pues las saluda y les deja emojis.

Conmoción por el niño colombiano que fue registrado con el nombre de Erling Haaland. (AFP/ Justin Casterline)

En Colombia ya hay una joven influenciadora que ganó popularidad por parecerse mucho al europeo y ella presume esto; así mismo, reveló que soñó ser él, debido a los reiterativos comentarios con sus seguidores sobre el tema.