Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

En Colombia hay un niño que se llama Erling Haaland: esta es su historia

Las redes estallaron tras conocerse la historia del niño colombiano que lleva el nombre del goleador noruego, Erling Haaland.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Conmoción por un niño colombiano que lleva el nombre de Erling Haaland
Sale a la luz el registro de un niño colombiano llamado Erling Haaland. (AFP/ Kamil KRZACZYNSKI - Freepik)

Durante La Copa Mundial FIFA 2026, el noruego Erling Haaland ha ganado popularidad en redes sociales no solo por su gran capacidad como futbolista, sino por su apariencia, pues dicen que se parece a un Vikingo.

Artículos relacionados

Sin duda, ha cautivado las redes sociales con sus 1.95 metros de estatura y de la forma con la que patea los balones, pues él mismo ha dicho que tiene un don y eso se nota, porque cada vez que está en la cancha, camina hacia el balón, lo toca y ya anota un gol.

Es tanta la tendencia del noruego que, alrededor del mundo, ya están saliendo las mujeres que se parecen mucho a él, en realidad, algunas sí tiene una similitud gran y de él mismo ha reaccionado a estos perfiles.

Artículos relacionados

Por su lado, la tendencia ahora es que un niño colombiano tiene el nombre de él y salió a la luz su supuesto registro que lo probaría.

¿Quién es el niño colombiano que tiene el nombre de Earling Haaland?

A través de otros portales de noticias, han sacado a la luz que, en Colombia hay un menor que lleva el nombre del famoso futbolista noruego y vive en El Carmen de Bolívar.

Conmoción por el niño colombiano que fue registrado con el nombre de Erling Haaland
Conmoción por un niño colombiano que lleva el nombre de Erling Haaland. (AFP/ Christof STACHE)

Se trata de Erling Haaland Estrada Arrieta, quien fue registrado por sus padres en 2023 con ese nombre, en honor al goleador que hoy está haciendo historia en el Mundial 2026, según la información en redes.

Sin duda, esto está conmocionando las redes debido a que el noruego de 25 años ha ganado mayor reconocimiento en todo el mundo y, de hecho, en Colombia es bastante popular.

Artículos relacionados

¿Cómo reconoce Haaland que es tendencia en todo el mundo?

El noruego Erling Haaland, ya está reconociendo los perfiles de las mujeres que se parecen a él y ha reaccionado en sus comentarios, pues las saluda y les deja emojis.

Sale a la luz el registro de un niño colombiano llamado Erling Haaland
Conmoción por el niño colombiano que fue registrado con el nombre de Erling Haaland. (AFP/ Justin Casterline)

En Colombia ya hay una joven influenciadora que ganó popularidad por parecerse mucho al europeo y ella presume esto; así mismo, reveló que soñó ser él, debido a los reiterativos comentarios con sus seguidores sobre el tema.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reacciones de los internautas tras los penales fallados de Colombia al despedirse del Mundial Selección Colombia

Reacciones en redes tras los penales fallidos de Colombia al despedirse del Mundial 2026

Los internautas generaron diversas reacciones y memes por los penales fallados de Colombia al despedirse del Mundial 2026.

Shakira se pronunció por la eliminación Colombia del Mundial y las lágrimas de Luis Díaz, ¿qué dijo? Shakira

Shakira se pronunció por la eliminación de Colombia del Mundial y las lágrimas de Luis Díaz, ¿qué dijo?

La cantante rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y reaccionó tras las lágrimas de Luis Díaz y toda la hinchada.

Así reaccionó Luis Díaz tras la eliminación de Colombia el capitán de Suiza le brindó un abrazo Selección Colombia

Así reaccionó el capitán de Suiza al ver llorando a Lucho Díaz tras la eliminación de Colombia

Luis Díaz rompió en llanto tras la eliminación de Colombia y la reacción del capitán de Suiza se hizo viral.

Lo más superlike

El video de Blessd antes del Colombia vs. Suiza desató una ola de críticas tras la eliminación. Blessd

Blessd mostró sus carros de la Selección Colombia y terminó recibiendo duras críticas tras la derrota

Critican a Blessd tras mostrar sus carros de la Selección Colombia antes del partido con Suiza.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Copa Mundial

Jhonny Rivera habría sido "la sal" tras la derrota de Colombia, esta es la razón

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?