La familia de Amaia Landaeta confirmó el final de la búsqueda de la niña de seis años que permanecía desaparecida tras los sismos registrados en Venezuela.

La menor era prima del músico venezolano conocido como Pablito Maracas, quien durante varios días utilizó sus redes sociales para pedir información sobre su ubicación.

¿Qué pasó con la primita del músico Pablito Maracas?

Amaia Landaeta fue reportada como desaparecida después de los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela. Según la información difundida por su familia, inicialmente recibieron versiones que indicaban que la niña había sobrevivido y que pudo haber sido trasladada a un centro médico.

A partir de esos datos, sus familiares comenzaron una búsqueda en distintos hospitales y centros de atención. Sin embargo, no lograron encontrar registros claros sobre su ingreso ni información precisa sobre su paradero.



El caso fue difundido por Pablito Maracas, músico venezolano y creador de Maracas Sin Fronteras. El artista pidió apoyo a sus seguidores para ubicar a la menor y agradeció la ayuda de quienes compartieron la información.

¿Qué pasó con la niña venezolana Amaia Landaeta?

Después de varios días de búsqueda, Pablito Maracas informó en sus redes sociales que Amaia había sido localizada sin vida. La confirmación cerró una etapa de incertidumbre para la familia, que había recorrido diferentes lugares buscando respuestas.

Foto: Freepik

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió su fallecimiento.

La noticia causó tristeza entre los seguidores del músico y entre personas que habían acompañado la búsqueda en redes sociales. Muchos usuarios enviaron mensajes de apoyo a la familia de Amaia.

Pablito Maracas, quien desde el inicio de la emergencia había usado sus plataformas para promover donaciones y compartir información de personas desaparecidas, también recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

El caso de Amaia se suma a las historias de familias que continúan enfrentando las consecuencias de los sismos en Venezuela.