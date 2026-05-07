La Selección de Cabo Verde volvió a casa: el recibimiento emocionó a Vozinha y se hizo viral

La Selección de Cabo Verde regresó a Praia después de firmar la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.

Aunque su camino en el Mundial 2026 terminó en los dieciseisavos de final, el equipo fue recibido con una multitudinaria muestra de cariño por parte de los aficionados, quienes se reunieron en el aeropuerto y en distintos puntos de la capital para agradecer el esfuerzo realizado durante el torneo.

El regreso del plantel estuvo marcado por un ambiente de celebración desde el momento en que el avión aterrizó. Decenas de banderas, aplausos y cánticos acompañaron la llegada de los jugadores, mientras cientos de personas esperaban para expresarles su reconocimiento.

Las imágenes del recibimiento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y captaron la atención de miles de usuarios alrededor del mundo.

(Foto ROBERTO SCHMIDT / AFP)

¿Cómo fue el recibimiento de la Selección de Cabo Verde en Praia?

La bienvenida comenzó en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, donde una gran cantidad de aficionados aguardó durante varias horas la llegada del equipo nacional.

Al descender del avión, los futbolistas fueron recibidos con aplausos y muestras de afecto que reflejaron el orgullo que despertó su actuación en la Copa del Mundo.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue el homenaje realizado por trabajadores del aeropuerto, quienes se arrodillaron mientras los integrantes de la delegación caminaban por la pista.

Tras salir de la terminal aérea, la celebración continuó con una caravana por las principales calles de Praia. A lo largo del recorrido, familias completas salieron a saludar a los jugadores, que respondieron al cariño de los hinchas saludando desde el vehículo que los transportaba por la ciudad.

¿Por qué la Selección de Cabo Verde fue una de las sorpresas del Mundial?

Antes del inicio del torneo, el combinado africano aparecía como una de las selecciones con menor experiencia internacional entre los clasificados.

Sin embargo, partido tras partido demostró que podía competir frente a rivales de gran nivel y terminó convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato.

Durante la fase de grupos consiguió igualar ante España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le permitieron mantenerse invicto en el tiempo reglamentario.

Posteriormente, en los dieciseisavos de final, llevó a Argentina hasta la prórroga en un partido muy disputado que terminó con victoria sudamericana por 3-2.

El rendimiento colectivo fue uno de los aspectos más destacados de la campaña, aunque también sobresalieron actuaciones individuales como la del arquero y capitán Vozinha.

Su experiencia y liderazgo fueron fundamentales para un equipo que logró competir de igual a igual frente a selecciones con mayor trayectoria internacional.

La llegada del equipo coincidió con las actividades por el aniversario número 51 de la independencia del país, por lo que la jornada adquirió un significado especial para los ciudadanos.