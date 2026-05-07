Colombia ya dejó atrás la victoria sobre Ghana y ahora concentra toda su atención en el partido frente a Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo llega con buenas sensaciones tras conseguir el pase a la siguiente ronda, aunque también con algunos interrogantes relacionados con el estado físico de varios jugadores y la conformación del once inicial.

En medio de ese panorama, la inteligencia artificial realizó un análisis teniendo en cuenta el rendimiento de los futbolistas durante el torneo, las características del rival y las alternativas disponibles en la plantilla.

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El resultado fue una alineación que mantiene gran parte de la base titular, pero que también plantea algunas decisiones pensando en el equilibrio del equipo.

AFP: RAUL ARBOLEDA

¿Por qué James Rodríguez debería ser titular contra Suiza?

Uno de los principales debates antes del partido gira alrededor de James Rodríguez. El volante ha sido protagonista durante la Copa del Mundo, aunque en los últimos días reconoció que ha tenido algunas molestias físicas.

Pese a ese contexto, la inteligencia artificial considera que el capitán debe comenzar el encuentro desde el primer minuto. El argumento principal es que su experiencia y capacidad para distribuir el balón pueden ser determinantes en un compromiso donde Colombia necesitará paciencia para encontrar espacios.

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¿Cuál sería la alineación de Colombia para enfrentar a Suiza?

El once propuesto por la IA está conformado por Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la línea defensiva; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta como volantes de recuperación; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la zona ofensiva; mientras que Luis Suárez ocuparía la posición de delantero centro.

Suiza, el conjunto europeo, llega a esta instancia después de superar con autoridad a Argelia y ha demostrado ser un equipo ordenado, con buena organización defensiva y jugadores de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Gregor Kobel.

Frente a ese escenario, la inteligencia artificial recomienda que Colombia mantenga una estructura equilibrada. Lerma y Puerta tendrían la misión de controlar el mediocampo y proteger a la defensa, mientras que James asumiría la responsabilidad de crear juego y conectar con los atacantes.

Otro aspecto que destaca el análisis es la importancia de aprovechar la velocidad de Luis Díaz y Jhon Arias por las bandas.