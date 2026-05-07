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Mexicanos vuelven a ser centro de críticas tras sabotear a jugadores de Inglaterra en el hotel

Mexicanos repitieron el saboteo que tuvieron contra Ecuador y las autoridades tuvieron que intervenir.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Qué hicieron los hinchas mexicanos para sabotear a jugadores de Inglaterra?
¿Qué hicieron los hinchas mexicanos para sabotear a jugadores de Inglaterra?/ AFP: Gerardo Luna

Inglaterra se prepara para jugar esta noche contra la selección mexicana y todo estaba pensado para que los ingleses pasaran una noche tranquila antes del compromiso deportivo, sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban.

Lo curioso es que esto ya lo habíamos visto días antes cuando la misma afición se había plantado afuera del hotel de Ecuador
Lo curioso es que esto ya lo habíamos visto días antes cuando la misma afición se había plantado afuera del hotel de Ecuador/ AFP:Alfredo ESTRELLA

Según lo revelaron diferentes medios de comunicación de Inglaterra, "el equipo había reservado 14 hoteles diferentes por toda la ciudad para esconderse de los mexicanos".

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¿Qué hicieron los hinchas mexicanos para sabotear a jugadores de Inglaterra y ser centro de críticas?

Cerca de la 1:00 de la madrugada del domingo, unos 45 aficionados se plantaron en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba el equipo inglés con tambora, trompetas y hasta pirotecnia con el objetivo de sabotear el descanso de su equipo rival.

Entre los asistentes estaba un reconocido streamer quien transmitió en vivo lo que estaban haciendo y hoy es blanco de críticas por millones de aficionados que ven este gesto como antideportivo. Finalmente, la policía tuvo que intervenir para cerrarles el paso, pero algunos se movieron a una cuadra del hotel para lanzar los juegos pirotécnicos. Según medios internacionales, hubo un momento de tensión entre autoridades e hinchas para poder retirarlos del lugar.

¿Cuál es la estrategia de algunos hinchas mexicanos al sabotear a sus rivales?

Lo curioso es que esto ya lo habíamos visto días antes cuando la misma afición se había plantado afuera del hotel de Ecuador con gritos, sirenas y pirotecnia antes del duelo de dieciseisavos, lo que terminó en un reclamo formal de la Federación Ecuatoriana ante la FIFA. Por la misma razón, la Federación Inglesa ya había pedido garantías de seguridad para que no les pasara lo mismo.

Del otro lado, Tuchel decidió no hacer drama. En conferencia agradeció el recibimiento caluroso de la mayoría de los mexicanos y le bajó el peso a las acciones del grupo que, al parecer, buscaba incomodarlos.

Ingleses no tomaron represalias ante el comportamiento de algunos hinchas mexicanos y agradecieron el recibimiento
Ingleses no tomaron represalias ante el comportamiento de algunos hinchas mexicanos y agradecieron el recibimiento/ AFP: Richard Pelham

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