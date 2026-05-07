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¿El embarazo que predijo Yina? Reconocida pareja de influencers habría confirmado bebé en camino

Reconocidos influencers colombianos habría confirmado su embarazo luego de que Yina Calderón hiciera una nueva predicción.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cuál fue la pareja de influencers que habría confirmado el embarazo que predijo Yina?
¿Cuál fue la pareja de influencers que habría confirmado el embarazo que predijo Yina?/ Archivo RCN

"Yina adivina y a la verdad le atina" parece seguir cobrando fuerza en la farándula colombiana, luego de que la empresaria de fajas Yina Calderón hiciera múltiples predicciones en sus redes sociales que, con el tiempo, han terminado siendo ciertas.

Hace tan solo unos días, la empresaria de fajas generó revuelo en redes sociales y medios de comunicación al asegurar que tenía una nueva primicia
Hace tan solo unos días, la empresaria de fajas generó revuelo en redes sociales y medios de comunicación al asegurar que tenía una nueva primicia/ Archivo RCN

Entre las predicciones más sonadas están las confirmaciones de embarazo de reconocidas figuras del entretenimiento, como la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, la también influencer Cintia Cossio y, recientemente, la noticia de que su excompañera de reality, Karina García, también estaba en proceso de gestación de su tercer bebé.

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¿Cuál fue la pareja de influencers que habría confirmado el embarazo que predijo Yina?

Hace tan solo unos días, la empresaria de fajas generó revuelo en redes sociales y medios de comunicación al asegurar que tenía una nueva primicia: la confirmación de que una nueva figura del medio estaba embarazada, pero que le daba guayabo dañarles el anuncio. Sin embargo, sí dejó una pista clara: es una creadora de contenido.

Desde entonces, las alarmas han estado encendidas sobre posibles nombres de influencers colombianas que podrían estar viviendo su proceso de gestación. Entre las especulaciones, una reconocida pareja de influencers compartió un video con el que insinuaron que serán papás y muchos aseguran que eso responde con la predicción de Yina.

"Ey, ey, ey, esa barriguita esconde algo que todos queremos saber; por fin vinimos a la playa, familia y Adri nos tiene que decir algo... Hace 4 años estábamos acá en República Dominicana y Adri me dio la sorpresa de que estaba embarazada de mi hija Isabela, ¿será que esta vez me tiene la misma sorpresa, pero con Emmanuel?", preguntó Carlos Feria.

Reconocida pareja de influencers colombianos mostraron la pronunciada barriguita

Recordemos que Carlos Feria y Adriana confirman una de las parejas de creadores de contenido más estables de las redes sociales y que ambos han hecho público su anhelo de ser papás nuevamente, para traer a su pequeño Emmanuel.

Carlos Feria dejó claro que quiere dejar que su esposa lo sorprenda y que manifiesta que la próxima vez que estén en la playa del mencionado país, espera tener a su hijo con ellos para completar la familia.

Carlos Feria dejó claro que quiere dejar que su esposa lo sorprenda con un tercer hijo
Carlos Feria dejó claro que quiere dejar que su esposa lo sorprenda con un tercer hijo/ Archivo RCN

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