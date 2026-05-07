¿Cuál fue la crisis que vivió Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

La creadora de contenido Luisa Fernanda W conforma junto al cantante de música popular Pipe Bueno, una de las relaciones más queridas e inspiradoras de la farándula nacional, tras casi 7 años juntos y un hogar con dos hermosos hijos: Dominic y Máximo.

Luisa Fernanda W le concedió una entrevista a Laura Tobón donde habló sin filtros sobre algunos detalles y hasta desacuerdos en su relación con Pipe/ Archivo RCN

Aunque al inicio muchos no apostaban por esta pareja, el tiempo les quitó la razón y han demostrado ser un gran equipo y ahora están cerca de celebrar su boda.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Polémico desplante de Messi a Vozinha quedó grabado en video: ¿qué hizo?

¿Cuál fue la impactante revelación que hizo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?

En medio de la emoción por su cercana boda, Luisa Fernanda W le concedió una entrevista a Laura Tobón donde habló sin filtros sobre algunos detalles y hasta desacuerdos en su relación con Pipe Bueno que pocos conocían.

Dejó claro que su segundo proceso de gestación fue muy duro para ella y que eso la llevó a tener malestares con ella misma y con su pareja, a quien no le estaba tolerando ni las amistades que lo rodeaban.

"Pasé por etapas donde muchas personas me desesperaban, lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba, entonces a veces lo quería, a veces no, me caía muy mal... Pipe estaba grabando una serie de Disney y a mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento y yo los veía y me daba mucha pereza y los llevaba a la casa y menos me alegraba", expresó Luisa, revelando lo que vivió en su segundo posparto.

Luisa Fernanda W confesó que le caían muy mal colegas actorales de Pipe Bueno, ¿por qué?

En medio de su confesión, Luisa contó que Pipe en su forma de compartir con sus compañeros de elenco y estar cerca de su familia, empezó a llevar a su casa a algunos amigos, sin embargo, el recibimiento de su futura esposa no era el más cálido.

Ella contó que solo hizo parte de una etapa de su proceso de gestación y reconoce que los colegas del cantante pudieron verla como una mujer complicada porque no estaba pasando por su mejor momento.

Luisa Fernanda W confesó que le caían muy mal colegas actorales de Pipe Bueno/ Archivo RCN