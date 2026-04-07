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Feid sorprendió con un radical cambio de look: se rapó la cabeza y le dicen que quedó "guapo"

Feid puso de portada una foto con su nuevo aspecto y hasta le preguntaron si estaba cerrando ciclos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Feid
Feid sorprendió con un radical cambio de look | Foto Hector Vivas /AFP.

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, se encuentra en Australia. Esto por cuenta de su más reciente gira en la que incluyó ciudades de este país.

Feid ha estado resonando no solo por su música, sino que recientemente su exnovia, la cantante Karol G, hizo unas declaraciones que varios relacionaron con el intérprete de Luna.

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En efecto, al haber sido la pareja de colombianos de las más seguidas y apoyadas en redes sociales, cualquier publicación que hacen no pasa de manera desapercibida. Es así como Feid hizo una nueva paparición en Instagram y algunos se preguntaron si estaba cerrando ciclos, ya que se rapó.

¿Cómo se ve Feid con la cabeza rapada?

El look del artista antioqueño ha sido de lo más comentado, siendo su cabello algo que ha puesto a hablar a muchos. Pues bien, las opiniones incrementaron porque Feid se rapó y lo presumió.

Feid
Feid está presentando conciertos en Australia | Foto Alexander Tamargo / AFP.

A través de un carrete de distintas fotografías, el cantante puso de portada una selfie que se tomó y en la que se puede observar su nuevo look: sin casi nada de cabello. Las demás fotos son un recuento de las distintas presentaciones que ha hecho en Australia.

Como era de esperarse, el artista desató distintas reacciones, pero la mayoría concordaron en que "se ve guapo" y por eso debería quedarse así; de igual forma, recalcaron que su felicidad es notoria.

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Por su parte, en el post, Feid agradeció por los dos shows en Melbourne y Sydney, recalcó que sintió el amor y la energía en estos lugares. La ciudad que sigue es Brisbane.

Este es el carrusel de las recientes fotos de Feid, la primera con su cabeza rapada:

 

¿Qué dijo Karol G sobre su ex en el concierto de Rosalía?

Karol G apareció en uno de los conciertos de la gira LUX Tour de Rosalía; allí, en una de las dinámicas de confesionario, la artista paisa lanzó palabras que fueron relacionadas con su ex Feid.

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Lo anterior porque la intérprete de Tusa contó que tuvo un exnovio al que no le gustaba celebrar sus cumpleaños con ella, así que esa persona hacía lo que estuviese en sus manos para que Karol G no compartiera con él en el festejo de su vuelta al sol. No se sabe a quién se refería.

Feid, Karol G
Feid y Karol G terminaron hace un buen tiempo | Foto Dia Dipasupil / AFP.
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