Feid reaparece en redes y se pronuncia tras polémica confesión de Karol G: “desapareciste”

El pasado martes 30 de junio, hubo un gran revuelo en redes debido al encuentro entre Karol G y Rosalía, en uno de los conciertos de la española; además de sorprender por estar juntas, la polémica se generó por lo que confesó la artista paisa.

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Durante los shows de Rosalía, ella invita a una famosa para que se confiese, pues es una dinámica que hace parte de su presentación y justo, para gran sorpresa de todos, Carolina Giraldo apareció respondiendo cosas muy personales sobre su vida.

La idea del confesionario es que cuenten su peor anécdota con un hombre, ya que la española les canta a los narcisistas y sin duda, Karol G no dudó en exponer lo que le ocurrió con uno de sus exnovios, lo que causó reacciones.

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Lo que dijo la colombiana, para algunos, apuntaría a Feid, supuestamente porque lo que dijo, coincide con las fechas en la que ellos habrían terminado y lo más curioso es que Salomón ya no ha estado tan activo en redes, pero reapareció.

¿Qué dijo Feid al reaparecer en redes tras polémicas declaraciones de Karol G?

Aunque Karol G nunca dio nombres al decir su confesión, muchos creen que se trata de Feid, además porque él desapareció de sus redes durante estos días, pues es bastante activo en sus historias y no ha publicado nada.

Feid rompe el silencio tras la confesión de Karol G. (AFP/ Jason Koerner)

Sin embargo, apareció en TikTok con un video en donde lo llenaron de comentarios sobre su exnovia.

En el clip, el artista sale cantando un tema suyo, pues es nuevo y hasta ahora le está haciendo la promoción, pero generó revuelo por lo que dice: “a son de qué te fuiste, cuál es la razón. Desapareciste. No quisiera verte con alguien más”.

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¿Qué dijo Karol G sobre su expareja?

En el confesionario con Rosalía, Karol G contó que tuvo un ex, a quien parecía que no le gustaba celebrar su cumpleaños con ella, pues dijo que, por esa razón, decidió ya no estar ahí.

Tras la confesión de Karol G, Feid reaparece. (AFP/ Dia Dipasupil)

Según su relato, la dejó plantada en la sala de espera antes del vuelo, porque él ya no habría querido viajar para celebrar su cumple junto a ella.

De acuerdo con lo que dicen en internet, esto coincide con el tiempo en el que ella habría terminado con Salomón, porque, supuestamente, fue para agosto, mes en el que él cumplió.