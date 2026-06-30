Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol G recordó un doloroso episodio que habría vivido con Feid: “Siempre había una excusa”

Karol G recordó un episodio de una relación pasada y sus declaraciones despertaron especulaciones entre sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karol G reveló el detalle que más la hizo sufrir con una de sus exparejas
Karol G recordó un doloroso episodio que habría vivido con Feid: “Siempre había una excusa” (Foto Mike Coppola / AFP)

Karol G volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por sus recientes declaraciones sobre la situación política del país.

Artículos relacionados

Un video grabado durante uno de sus conciertos en Estados Unidos comenzó a viralizarse después de que la artista compartiera una experiencia personal relacionada con una de sus exparejas.

Las palabras de la cantante llamaron la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia, ya que Karol G no mencionó nombres durante su relato.

Karol G sorprendió al hablar de una de sus exparejas: hizo una inesperada confesión en pleno concierto
Karol G reveló el detalle que más la hizo sufrir con una de sus exparejas (Foto Ian Maule / AFP)

¿Qué dijo Karol G sobre una de sus exparejas?

Mientras interactuaba con el público durante el concierto, la intérprete de Provenza habló sobre una situación que vivió en una relación sentimental y que, según contó, la marcó.

Karol G aseguró que su entonces pareja nunca quiso celebrar su cumpleaños junto a ella. Según explicó, cada año aparecía una nueva excusa para que la artista no estuviera en esa fecha especial, una situación que con el tiempo terminó afectándola.

La paisa confesó que no entendía el porqué, ya que aunque no te gusten los cumpleaños, igual era importante querer compartir ese momento con la persona que está a tu lado.

Para finalizar, reveló que el año pasado tenían todo listo para hacer un viaje juntos en estas fechas especiales, pero que al final no se pudo lograr.

“Estaba en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está? Lo más curioso es que esto pasaba todos los años. Siempre había una excusa diferente. [...] El momento más impactante fue que, en el último año, ya teníamos todo listo para viajar y celebrar en otra parte del mundo, pero no terminó pasando. Esto me hizo darme cuenta aún más de cuánto se había convertido ya en un patrón de falta de consideración”, compartió la artista

Artículos relacionados

¿De quién creen los seguidores que estaba hablando?

Karol G no reveló la identidad de la persona a la que hacía referencia. Sin embargo, en plataformas como TikTok, Instagram y X comenzaron las especulaciones sobre cuál de sus exparejas podría ser el protagonista de la historia.

La cantante ha tenido dos relaciones ampliamente conocidas por el público: una con Anuel AA y otra con Feid. Por esa razón, algunos usuarios sintieron que era un mensaje para Feid, ya que la artista compartió en entrevistas pasadas que juntos tenían un viaje programado a Japón para celebrar su cumpleaños.

La confesión de Karol G sobre una de sus exparejas desató todo tipo de teorías en redes
Karol G hizo inesperada confesión sobre una de sus exparejas durante un concierto (Foto Dia Dipasupil / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla en La casa de los famosos Colombia - Melissa Martínez en Noticias RCN. Melissa Martínez

Melissa Martínez rompió el silencio y respondió a los rumores de romance con Altafulla

Recientemente, la periodista Melissa Martínez aclaró en redes sociales si existe un vínculo sentimental entre ella y Altafulla.

Nueva canción de Kei Linch Talento nacional

Kei Linch lanzó su nuevo sencillo “BLUZZ” junto a Oblivion’s Mighty Trash: un homenaje a sus raíces

Los artistas se unieron para exponer la verdadera esencia del rap en Colombia: narrar realidades e historias cotidianas.

Karol G se volvió tendencia por los memes que desató su mensaje al presidente electo Karol G

Los mejores memes que dejó el mensaje de Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella

Los memes no se hicieron esperar tras el contundente mensaje de Karol G al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Lo más superlike

Nuevo temblor en Colombia Viral

Se registró un nuevo sismo en Colombia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela, ¿lo sintió?

Nuevo movimiento telúrico en Colombia mantiene en alerta tras los devastadores terremotos en Venezuela.

Karol g sobre ivan duque Karol G

Video de Karol G hablando de Iván Duque se hace viral tras carta a Abelardo de la Espriella

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado