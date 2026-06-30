Karol G recordó un doloroso episodio que habría vivido con Feid: “Siempre había una excusa”

Karol G volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por sus recientes declaraciones sobre la situación política del país.

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Un video grabado durante uno de sus conciertos en Estados Unidos comenzó a viralizarse después de que la artista compartiera una experiencia personal relacionada con una de sus exparejas.

Las palabras de la cantante llamaron la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad del hombre al que hacía referencia, ya que Karol G no mencionó nombres durante su relato.

Karol G reveló el detalle que más la hizo sufrir con una de sus exparejas (Foto Ian Maule / AFP)

¿Qué dijo Karol G sobre una de sus exparejas?

Mientras interactuaba con el público durante el concierto, la intérprete de Provenza habló sobre una situación que vivió en una relación sentimental y que, según contó, la marcó.

Karol G aseguró que su entonces pareja nunca quiso celebrar su cumpleaños junto a ella. Según explicó, cada año aparecía una nueva excusa para que la artista no estuviera en esa fecha especial, una situación que con el tiempo terminó afectándola.

La paisa confesó que no entendía el porqué, ya que aunque no te gusten los cumpleaños, igual era importante querer compartir ese momento con la persona que está a tu lado.

Para finalizar, reveló que el año pasado tenían todo listo para hacer un viaje juntos en estas fechas especiales, pero que al final no se pudo lograr.

“Estaba en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está? Lo más curioso es que esto pasaba todos los años. Siempre había una excusa diferente. [...] El momento más impactante fue que, en el último año, ya teníamos todo listo para viajar y celebrar en otra parte del mundo, pero no terminó pasando. Esto me hizo darme cuenta aún más de cuánto se había convertido ya en un patrón de falta de consideración”, compartió la artista

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¿De quién creen los seguidores que estaba hablando?

Karol G no reveló la identidad de la persona a la que hacía referencia. Sin embargo, en plataformas como TikTok, Instagram y X comenzaron las especulaciones sobre cuál de sus exparejas podría ser el protagonista de la historia.

La cantante ha tenido dos relaciones ampliamente conocidas por el público: una con Anuel AA y otra con Feid. Por esa razón, algunos usuarios sintieron que era un mensaje para Feid, ya que la artista compartió en entrevistas pasadas que juntos tenían un viaje programado a Japón para celebrar su cumpleaños.