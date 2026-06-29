Petro reaccionó tras mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella, esto le dijo

El Presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la carta que le dedicó la cantante Karol G al abogado Abelardo de la Espriella, quien ganó recientemente las elecciones presidenciales de Colombia y será el próximo Presidente por periodo 2026-2030.

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¿Qué le dijo Karol G a Abelardo de la Espriella y este que le respondió?

El político reaccionó a las palabras que le dedicó Karol G a de la Espriella, donde le hizo un llamado a liderar para todos y asumir su rol con responsabilidad, pensando también en aquellos que no votaron por él.

Abelardo de la Espriella no tardó en responderle y la invitó a hacer parte de su "manada", además de reiterarle que él liderará para el bienestar de todos los colombianos.

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¿Qué le dijo Gustavo Petro a Karol G tras su mensaje a Abelardo de la Espriella?

El presidente reaccionó por medio de X, que fue la red social, en la que la Bichota decidió pronunciarse y le agradeció por su percepción y petición al respecto.

"Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo. Por eso no soy agente de una nueva vi*lencia fratricida dentro de Colombia. Pero el nuevo presidente extranjero la busca y, si la inicia, nadie sabe como terminará, como enseña nuestra historia. Así que Karol G tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad", escribió.

Destacó que, el ha intentado hacerle entrega a la artista del máximo homenaje que creó Bolívar debido a su arte, pero por altos compromisos de la paisa no se ha podido.

Asimismo, le aconsejó a Karol G a no hacer parte de la invitación que le brinda Abelardo de la Espriella.

"Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete (...) La bandera de Colombia no es para manadas sino para el pueblo que juró Libertad.", señaló.

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De igual manera, le envió un mensaje al Presidente electo en la que recalcó la diferencia política que hay entre ellos.