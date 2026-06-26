Mujer que predijo sismos en Venezuela se hace viral, esto dijo

La venezolana Nancy Salcedo Deivis se ha vuelto viral en redes sociales luego de que varios internautas revivieran una de sus predicciones en la que habría anunciado los terremotos que sacudieron a Venezuela.

¿Qué dijo la mujer venezolana sobre los sismos?

La vidente había revelado en sus redes sociales un video el 18 de junio, ocho días antes de la catástrofe natural, en la que anunciaba que los venezolanos debían tener cuidado y estar atentos a cualquier situación inesperada.

“Hace poco tuve una entrevista en la que hablé sobre tantas revelaciones que he tenido. Para este 24 de junio debemos estar prevenidos ya que puede ocurrir un temblor en Caracas”, dijo.

Lo que más llamó la atención de los internautas es que acertó no solo en el sucedo natural, sino también en la fecha.

Recordemos que, el pasado miércoles 24 de junio Venezuela sufrió dos terremotos con magnitudes de 7,1 y 7,5, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Cabe señalar que, la vidente venezolana ha sido muy popular en el país debido a que ha acertado en varias eventos.

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¿Hubo más predicciones sobre los terremotos en Venezuela?

Mhoni Vidente también se volvió viral luego de que semanas atrás hubiera señalado que América Latina y Venezuela iba a presentar varios cambios y que la tierra sufriría fuertes movimientos debido a los cambios climáticos.

Asimismo, un niño se volvió tendencia en redes sociales por haber grabado un video en el que comentaba que había recibido el mensaje de un ser espiritual advirtiendo sobre la catástrofe natural que vive Venezuela.

Después de esas predicciones, muchos seguidores de estos famosos han estado al pendiente de cada cosa que publican para estar alertas sobre otros sucesos en el mundo.

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Por el momento, miles de personas alrededor del mundo se encuentran ayudando con donaciones a los miles de afectados en Venezuela que se quedaron sin hogar o están recuperándose tras haber quedado bajo los escombros.

Hasta el momento se siguen con las operaciones de rescate luego de más de mil personas fallecidas reportadas y miles de desaparecidos.