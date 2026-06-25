Hija de Alejandra Sandoval se alarmó tras no saber de la actriz por terremotos en Venezuela

Valeria Sandoval, hija de la actriz Alejandra Sandoval, reveló a sus miles de fanáticos los momentos de angustia que vivió tras no saber de su mamá, quien sufrió los terremotos en Venezuela.

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¿Qué dijo Valeria Sandoval tras terremotos en Venezuela?

La influenciadora compartió un video en el que relató la preocupación que vivió al no haber tenido contacto con su mamá por un buen tiempo luego de enterarse de los terremotos que sacudieron a Venezuela, los cuales tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5.

La creadora de contenido vive en Estados Unidos y la actriz vive con su hija menor y su esposo en Venezuela.

Según contó ella se enteró de los sismos que hubo en Venezuela y de inmediato intentó comunicarse con su mamá, pero esta no tenía señal, al igual que sus demás familiares.

"Cuando empiezo a ver que eso era muy grave trato de comunicarme con ella, a nadie le llegan los mensajes, no se actualizaba su ubicación", narró.

Indicó que dada su preocupación y que sabía que su mamá había ido a cine, decidió compartir una historia en Instagram preguntando si sabían cómo estaban las personas del centro comercial en el que estaba la actriz y le volvió el alma al cuerpo luego de que varios seguidores señalaran que estaban bien.

"Fueron 40 minutos, pero para mí fueron eternos porque para cualquier persona que tenga familiares en Venezuela fue así de eterno (...) Mi familia afortunadamente está bien, pero el susto que vivieron, que no quiero contar mucho porque es una experiencia de mi mamá, pero lo que me cuenta es horrible, nunca la había escuchado así, todavía la siento muy rara", agregó.

Aprovechó para hacer un llamado a sus fanáticos a ayudar a los afectados por esta tragedia natural que sacudió a Venezuela.

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¿Alejandra Sandoval se ha pronunciado tras vivir los terremotos en Venezuela?

La actriz no ha querido contar su experiencia a sus fanáticos, pero publicó una imagen en la que tranquilizó a sus seguidores detallando que ella y su familia se encuentran bien.