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Pipe Bueno se enoja en concierto tras irrespeto por situación en Venezuela

El artista Pipe Bueno calló a un fanático que le faltó el respeto a los afectados en Venezuela tras sismos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
pipe bueno se molesta tras irrespeto a venezuela
Pipe Bueno se molestó tras irrespeto de fans a Venezuela/AFP: Charly Triballeau

El cantante Pipe Bueno se encontraba ofreciendo un concierto en Bogotá en marco del partido de la Selección Colombia contra la Selección de Portugal en el Mundial 2026, que quedó 0-0.

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¿Qué dijo Pipe Bueno sobre Venezuela?

El artista decidió pedirle a los asistentes al concierto un momento de silencio y de oración para pedir por los damnificados tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, los cuales ha dejado miles de fallecidos y desaparecidos.

pipe bueno pide oracion por venezuela

"Les voy a pedir un tiempo, un silencio y en los que ustedes crean, yo creo en Dios. Esto será un silencio por Venezuela para pedir por todos los que en este momento lo necesitan. Sencillo, piensen en lo que quieran pensar...", expresó.

El cantante cerró los ojos e hizo sus respectivas peticiones en silencio, logrando que la mayoría de los espectadores hicieran lo mismo.

"Pedimos por todos los que estén bajos los escombros, sus familias, la gente necesitada", dijo.

Sin embargo, fue interrumpido por un fanático que gritó y este molesto lo mandó a callar.

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¿Cómo reaccionó Pipe Bueno tras irrespeto a Venezuela?

El cantante de música popular le pidió que se quedara callado y que respetara a todos los que estaban bajo los escombros.

"Sé que estamos eufóricos papá, pero cállate la boca que no quisieras estar debajo de la piedras mi rey, cállate la p*** boca", le señaló.

pipe bueno se molesta con fan por irrespeto a venezuela

Posteriormente, agradeció a quienes lo acompañaron en su oración e hizo un llamado a ayudar al país vecino desde lo que se pueda.

"Para los que sí me acompañaron, que Dios bendiga Venezuela porque yo no quisiera en este momento pasándola así de mal. Si podemos ayudar, ayudemos, gloria a Dios", concluyó.

Cabe destacar que, las labores de rescate se mantienen para lograr salvar las mayores vidas posibles; sin embargo el no tener la maquinaria requerida ha retrasado las operaciones.

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Por el momento, los venezolanos han hecho las actividades de rescate con sus propias herramientas, por lo que hacen llamados a entes internacionales para ayudar y gestionar todo con mayor eficacia.

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