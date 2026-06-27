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Jessi Uribe se cambió en público y mostró de más, desatando los celos de Paola Jara

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con un video en el que se cambia en público, muestra de más y pone celosa a Paola Jara.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe publicó video cambiándose de ropa, mostrando de más y generando celos en Paola Jara. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

El cantante de música popular Jessi Uribe desató todo tipo de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que se cambia de ropa en público, dejando ver de más y despertando los celos de Paola Jara.

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¿Cuál es el video que muestra a Jessi Uribe cambiándose en público?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de siete millones de seguidores, el cantante bumangués Jessi Uribe volvió a llamar la atención al compartir un video en el que aparece cambiándose de ropa en lo que sería un parqueadero público.

Jessi Uribe en Canal RCN
Jessi Uribe generó reacciones en redes al subir video cambiándose de ropa en la calle. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, el intérprete de 'El Malo', quien actualmente se encuentra en Estados Unidos con su gira 'Repítela Tour', aparece subiéndose los pantalones mientras comenta en voz baja que "le tocó así", sin explicar por qué tuvo que cambiarse en ese lugar.

Segundos después, el artista termina de completar su atuendo al ponerse un chaleco y unas botas cafés, antes de continuar con sus actividades.

La publicación no tardó en viralizarse y acumular miles de reacciones. Mientras muchas de sus seguidoras aprovecharon para llenarlo de elogios, Paola Jara también comentó el video con un mensaje lleno de celos que llamó la atención de los internautas.

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¿Cómo reaccionó Paola Jara al video de Jessi Uribe cambiándose en público?

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, uno de los que más llamó la atención fue el de Paola Jara.

Paola Jara y Jessi Uribe en los premios Grammy 2025
Paola Jara reaccionó celosa al video de Jessi Uribe cambiándose en público. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Con un comentario en tono sarcástico, acompañado de tres emojis, la artista expresó su reacción al ver a Jessi Uribe cambiándose de ropa en público. Su mensaje no pasó desapercibido y rápidamente generó respuestas de los seguidores de la pareja.

Este chino queeeeeeee😏🤨🤤", escribió la intérprete de 'Mala Mujer'.

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¿Cómo reaccionaron las fans de Jessi Uribe al ver el video en que se cambia en público?

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de seguidoras que no dudaron en elogiar al cantante de 39 años.

Incluso, varias usuarias aprovecharon para dirigirse a Paola Jara con mensajes cargados de humor, asegurándole que solo "admirarían" a Jessi Uribe por un momento, mientras que otras confesaron que envidiaban a la cantante por tener a un hombre como él a su lado.

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