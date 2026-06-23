Paola Jara genera revuelo en redes tras publicar mensaje que desató rumores sobre Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe se han consolidado como una de las parejas más comentadas y queridas del entretenimiento colombiano, especialmente tras la llegada de su primera hija juntos, Emilia.

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Aunque su relación inició en medio de polémicas, con el paso del tiempo han logrado ganarse el cariño de sus seguidores, quienes siguen de cerca cada detalle de su vida familiar.

Sin embargo, una reciente publicación de la cantante volvió a encender las redes sociales y generó todo tipo de especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Paola Jara causó revuelo con mensaje sobre Jessi Uribe y muchos se preguntaron si terminaron (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Qué publicó Paola Jara en sus redes sociales?

Paola Jara, quien suele ser muy activa en sus plataformas digitales compartiendo momentos de su vida familiar, publicó un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En las imágenes se ve a Jessi Uribe en la cama junto a la pequeña Emilia, mostrándose cariñoso con la bebé mientras la abraza y comparte un tierno momento en familia.

Sin embargo, lo que más generó conversación fue el mensaje con el que Paola acompañó la publicación, donde escribió “me cambiaron”, junto con una canción titulada Infidelidad, lo que de inmediato despertó dudas entre los usuarios.

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¿Se separaron Paola Jara y Jessi Uribe?

Aunque el contenido generó rumores sobre una posible crisis o ruptura, el video en realidad mostraba un momento familiar cotidiano entre la pareja y su hija.

Lejos de una separación, la publicación fue interpretada por muchos como una broma o dinámica en tono divertido dentro de su relación, especialmente por el ambiente relajado que se ve en el video.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al contenido, dejando cientos de comentarios en los que predominaban los mensajes de cariño hacia la familia.

Muchos usuarios destacaron lo tierna que es la relación entre Jessi Uribe y su hija, mientras otros celebraron la familia que han formado junto a Paola Jara.

Entre los comentarios se leían frases como: “Qué lindos”, “Dios bendiga esa familia” y “Me derrito de ternura con ellos”.

Por su parte, Jessi Uribe también reaccionó a la publicación con un mensaje lleno de humor y cariño, respondiéndole a Paola con un “chinaaaa te amo” acompañado de emojis, lo que terminó de calmar los rumores sobre una posible separación.

De esta manera, la pareja volvió a ser tendencia en redes, pero esta vez por un momento familiar que generó conversación.