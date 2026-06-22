Hija de Abelardo de la Espriella reaccionó tras la victoria de su padre: este fue su mensaje
Lucía de la Espriella, hija de Abelardo de la Espriella, sorprendió al dedicar emotivo mensaje tras la victoria de su padre.
Tras conocerse los resultados de la jornada electoral del 21 de junio, una de las reacciones que llamó la atención fue la de la familia de Abelardo de la Espriella. En particular, la publicación de su hija mayor generó comentarios por el mensaje que compartió en sus redes sociales.
¿Quién es Lucía de la Espriella, hija de Abelardo de la Espriella?
Lucía de la Espriella es la hija mayor de Abelardo de la Espriella y de Ana Lucía Pineda. Tiene alrededor de 15 años en 2026 y forma parte de una familia conformada también por sus hermanos Salvador, Filippo y Francesca.
En redes sociales, Lucía ha aparecido en algunos contenidos compartidos por su padre, donde se han mostrado momentos familiares y actividades cotidianas.
Uno de los registros que más circulación tuvo en plataformas digitales fue un video en el que aparece acompañando una de las frases de la campaña de su padre, lo que generó conversación entre usuarios.
Aunque su familia ha procurado mantener un perfil reservado respecto a los menores de edad, algunos momentos han sido difundidos de manera ocasional en plataformas digitales, especialmente a través de publicaciones familiares.
¿Qué publicó Lucía de la Espriella tras la victoria de Abelardo de la Espriella?
Luego de los resultados de la jornada electoral del 21 de junio, Lucía de la Espriella compartió una fotografía en sus redes sociales junto a su padre, en la que ambos aparecen abrazados. En la imagen, se les ve utilizando una camiseta de la Selección Colombia.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve dirigido a su padre, en el que escribió:
“Te amo, papá”.
La imagen mostró un momento familiar que rápidamente fue replicado por usuarios en diferentes plataformas.
En la fotografía, Lucía aparece cerrando los ojos mientras abraza a su padre, quien la acompaña en la toma. La publicación fue interpretada por internautas como una muestra del vínculo familiar entre ambos, en medio del contexto político del momento.
La imagen compartida por Lucía de la Espriella generó múltiples reacciones en redes sociales. Usuarios comentaron la publicación y destacaron el gesto mostrado en la fotografía, que fue difundida en distintas plataformas digitales.
En medio de la conversación digital, la imagen se convirtió en uno de los contenidos familiares más compartidos relacionados con el entorno del dirigente político durante esa jornada.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike