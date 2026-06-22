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Así reaccionó el seguidor luego de que Andrea Valdiri llegara hasta su casa para enfrentarlo

Un seguidor que recibió la visita de Andrea Valdiri llamó la atención con una inesperada reacción que no pasó desapercibida.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrea Valdiri fue hasta la casa de un seguidor para enfrentarlo
Seguidor de Andrea Valdiri llama la atención en redes / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Luego de que Andrea Valdiri fuera a su casa a reclamarle por sus insultos, el seguidor involucrado llamó la atención con una inesperada reacción que llamó la atención de los internautas.

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¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y su seguidor en redes sociales?

En redes sociales se viralizó el momento en el que Valdiri compartió un comentario recibido por parte de un seguidor, luego de manifestar su postura sobre un candidato presidencial en el marco del periodo electoral.

A través de historias en Instagram, la creadora de contenido expresó su inconformidad ante los mensajes que cuestionaban sus opiniones. Posteriormente, publicó capturas de un chat en el que un usuario le habría enviado mensajes ofensivos, incluyendo referencias hacia ella y su familia.

Tras esto, Valdiri respondió solicitando respeto y señaló que, si el usuario mantenía su postura, lo buscaría para hablar directamente. El seguidor contestó afirmando que no tenía problema en decirle en persona lo mismo que había escrito.

¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y su seguidor en redes sociales?
Andrea Valdiri compartió inesperada historia en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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Fue en ese punto cuando la creadora de contenido anunció que iría hasta el lugar donde se encontraba el hombre.

Al llegar, fue atendida inicialmente por una mujer que indicó que el seguidor no saldría. Sin embargo, después de insistir, el hombre salió y ofreció disculpas por los mensajes enviados, señalando que no era su intención generar afectaciones y que había reflexionado sobre lo ocurrido.

Andrea Valdiri protagonizó inesperado momento con un seguidor
Andrea Valdiri recibió la disculpa de un seguidor que habló de ella / (Foto del Canal RCN)

Valdiri aceptó las disculpas, aunque manifestó que continuaría con acciones legales al considerar que este tipo de situaciones deben tener consecuencias.

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¿Cómo reaccionó el seguidor tras la visita de Andrea Valdiri?

Tras el encuentro con Andrea Valdiri, la reacción del seguidor se centró en las disculpas ofrecidas durante la conversación. De acuerdo con lo que se conoció en redes, el hombre explicó que no esperaba que la situación llegara hasta ese punto.

En ese momento, reiteró que no había sido su intención generar afectaciones con sus comentarios y que, tras el intercambio, reconsideró lo que había escrito. Esta postura fue difundida en diferentes plataformas, donde el caso empezó a ser comentado por usuarios que analizaron su reacción.

Luego de esto, internautas notaron que su cuenta dejó de estar disponible por un tiempo y posteriormente apareció con un nuevo perfil, situación que generó interpretación entre usuarios sobre si este cambio estuvo relacionado con la exposición del caso en redes sociales.

¿Cómo reaccionó el seguidor tras la visita de Andrea Valdiri?
Seguidor de Andrea Valdiri llamó la atención en redes sociales / (Foto de Freepik)
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