James Rodríguez y David Ospina dieron de qué hablar por baile junto a sus hijas; el video es viral

James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero volvieron a dar de qué hablar, pero esta vez lejos de las canchas. Los futbolistas aparecieron junto a sus hijas mientras realizaban una coreografía que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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¿Qué compartió la hija de David Ospina en redes sociales?

A través de sus redes sociales, Dulce Ospina, hija de David Ospina, llamó la atención al compartir un video en el que apareció bailando junto a varios jugadores de la Selección Colombia.

En las imágenes se ve a James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero acompañados de sus hijas mientras realizan una divertida coreografía sobre una cancha de fútbol.

El video no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes destacaron tanto la coordinación de las niñas como los peculiares pasos de los futbolistas.

Comentarios como: “James lo dio todo con el baile”, “La concentración de Ospina es otro nivel” y “Me encantan los pasos de Quintero” se multiplicaron en la publicación.

Además, una de las protagonistas que más llamó la atención fue Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien volvió a demostrar su gusto por el baile.

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¿Quién es Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez?

Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, tiene 12 años y se ha convertido en una figura reconocida en redes sociales gracias a su talento para el baile.

James Rodríguez y Daniela Ospina tienen una hija en común / (Fotos de AFP)

A través de plataformas como TikTok, suele compartir videos en los que aparece bailando sola o junto a su padre, contenido que frecuentemente recibe miles de reacciones.

Por su parte, James ha hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que mantiene con su hija. El futbolista ha asegurado que Salomé es uno de los pilares más importantes de su vida y una de las personas que más lo ha motivado a seguir adelante.

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¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El próximo partido de la Selección Colombia se disputará el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. en el Estadio de Guadalajara.

Los fans destacan que una victoria dejaría a la Tricolor muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y le permitiría afrontar el duelo ante Portugal con una posición favorable dentro del grupo, por lo que se trata de un encuentro clave.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal RCN y su aplicación oficial, donde se transmitirá toda la emoción del Mundial 2026.