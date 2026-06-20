Exnovias de James Rodríguez causaron revuelo tras aparecer juntas; su mensaje llamó la atención

En redes sociales ha comenzado a circular un video que ha generado conversación entre los internautas, luego de que Daniela Ospina y Shannon Lima, exparejas del futbolista colombiano James Rodríguez, aparecieran juntas.

¿Cómo fue la historia de James Rodríguez y Daniela Ospina?

La relación entre Daniela y James inició en 2010, cuando ambos se conocieron siendo muy jóvenes. El primer contacto habría sido a distancia, pero posteriormente coincidieron en un evento deportivo, donde ella jugaba voleibol. Ese fue el inicio de su relación.

En ese mismo año decidieron casarse y comenzar una vida en común en el exterior, mientras James avanzaba en su carrera futbolística internacional. En 2013 nació su hija Salomé, un punto clave en su historia familiar.

En redes recuerdan la historia de James Rodríguez y Daniela Ospina / (Fotos de AFP)

Con el paso del tiempo, la exposición mediática aumentó debido al crecimiento profesional del futbolista, especialmente tras su participación destacada en la Copa Mundial de 2014.

Años después, en 2017, la pareja confirmó su separación tras varios años de matrimonio. Posteriormente, Daniela ha comentado en entrevistas que el proceso estuvo marcado por decisiones personales y cambios de etapa que no lograron consolidarse en conjunto.

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¿Cuál fue la relación entre James Rodríguez y Shannon de Lima?

Luego de su separación, James Rodríguez inició una relación con Shannon Lima. Su primer acercamiento ocurrió en 2018 en Miami, cuando coincidieron durante un viaje del futbolista.

Posteriormente, continuaron en contacto y fueron vistos juntos en distintos lugares, lo que despertó especulación en redes sociales.

Así fue la relación de James Rodríguez y Shannon de Lima / (Foto de AFP)

Con el tiempo, la relación se hizo pública y ambos confirmaron que mantenían una convivencia en Europa. Shannon es reconocida por su trayectoria en concursos de belleza y por su trabajo en el mundo del modelaje y los negocios.

La relación terminó en 2021, en medio de rumores previos sobre una posible distancia entre ambos. Aunque no se conocieron detalles específicos sobre la ruptura, posteriormente el propio James ha mencionado en entrevistas que mantiene una relación respetuosa con sus exparejas.

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¿Qué muestra el video de Daniela Ospina y Shannon de Lima?

El video publicado en TikTok muestra a Daniela Ospina y Shannon Lima caminando juntas mientras participan en una grabación casual. La publicación llamó la atención de los usuarios por el hecho de que ambas aparecieran juntas.

En la grabación, ambas aparecen ‘tomadas de gancho', lo que generó comentarios entre los internautas sobre el reencuentro. La publicación fue acompañada por un mensaje breve de Daniela Ospina que tampoco pasó desapercibido.

“Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”, escribió.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar la coincidencia entre ambas figuras, especialmente por su vínculo indirecto a través de la historia sentimental con James Rodríguez.