Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exnovias de James Rodríguez causaron revuelo tras aparecer juntas; su mensaje llamó la atención

Daniela Ospina y Shannon Lima, exparejas de James Rodríguez, sorprendieron al aparecer juntas en un video que causó furor.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Exnovias de James Rodríguez causaron revuelo tras aparecer juntas
Exnovias de James Rodríguez aparecieron en redes / (Foto de AFP)

En redes sociales ha comenzado a circular un video que ha generado conversación entre los internautas, luego de que Daniela Ospina y Shannon Lima, exparejas del futbolista colombiano James Rodríguez, aparecieran juntas.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la historia de James Rodríguez y Daniela Ospina?

La relación entre Daniela y James inició en 2010, cuando ambos se conocieron siendo muy jóvenes. El primer contacto habría sido a distancia, pero posteriormente coincidieron en un evento deportivo, donde ella jugaba voleibol. Ese fue el inicio de su relación.

En ese mismo año decidieron casarse y comenzar una vida en común en el exterior, mientras James avanzaba en su carrera futbolística internacional. En 2013 nació su hija Salomé, un punto clave en su historia familiar.

¿Cómo fue la historia de James Rodríguez y Daniela Ospina?
En redes recuerdan la historia de James Rodríguez y Daniela Ospina / (Fotos de AFP)

Con el paso del tiempo, la exposición mediática aumentó debido al crecimiento profesional del futbolista, especialmente tras su participación destacada en la Copa Mundial de 2014.

Años después, en 2017, la pareja confirmó su separación tras varios años de matrimonio. Posteriormente, Daniela ha comentado en entrevistas que el proceso estuvo marcado por decisiones personales y cambios de etapa que no lograron consolidarse en conjunto.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la relación entre James Rodríguez y Shannon de Lima?

Luego de su separación, James Rodríguez inició una relación con Shannon Lima. Su primer acercamiento ocurrió en 2018 en Miami, cuando coincidieron durante un viaje del futbolista.

Posteriormente, continuaron en contacto y fueron vistos juntos en distintos lugares, lo que despertó especulación en redes sociales.

¿Cuál fue la relación entre James Rodríguez y Shannon de Lima?
Así fue la relación de James Rodríguez y Shannon de Lima / (Foto de AFP)

Con el tiempo, la relación se hizo pública y ambos confirmaron que mantenían una convivencia en Europa. Shannon es reconocida por su trayectoria en concursos de belleza y por su trabajo en el mundo del modelaje y los negocios.

La relación terminó en 2021, en medio de rumores previos sobre una posible distancia entre ambos. Aunque no se conocieron detalles específicos sobre la ruptura, posteriormente el propio James ha mencionado en entrevistas que mantiene una relación respetuosa con sus exparejas.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el video de Daniela Ospina y Shannon de Lima?

El video publicado en TikTok muestra a Daniela Ospina y Shannon Lima caminando juntas mientras participan en una grabación casual. La publicación llamó la atención de los usuarios por el hecho de que ambas aparecieran juntas.

En la grabación, ambas aparecen ‘tomadas de gancho', lo que generó comentarios entre los internautas sobre el reencuentro. La publicación fue acompañada por un mensaje breve de Daniela Ospina que tampoco pasó desapercibido.

“Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”, escribió.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar la coincidencia entre ambas figuras, especialmente por su vínculo indirecto a través de la historia sentimental con James Rodríguez.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara publicó video que desató rumores sobre Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara desató rumores de reconciliación con Juanda Caribe: “dicen que uno vuelve a donde fue feliz”

Sheila Gándara generó revuelo en redes tras un polémico video en el que apunta una posible reconciliación con Juanda Caribe.

Manuela QM enterneció las redes con una conmovedora foto de su bebé Blessd

Manuela QM paraliza las redes con conmovedora foto de su bebé: así luce

Manuela QM causó reacciones en redes al revelar tierna imagen de su hijo Caleb, tras pocos días de haber nacido.

Manuela QM rompió el silencio y contó cómo fueron las horas previas al nacimiento de Caleb Blessd

Manuela QM rompió el silencio sobre cómo fue le nacimiento de su hijo con Blessd: "no soportaba a nadie"

La creadora de contenido compartió por primera vez cómo fueron las horas previas al nacimiento de su hijo Caleb

Lo más superlike

Estos son los jugadores más talentosos del Mundial 2026 Copa Mundial

Estos son los jugadores más talentosos del Mundial 2026, según la IA: está James Rodríguez

La IA reveló los mejores futbolistas del Mundial 2026 con base en rendimiento y estadísticas de redes sociales.

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Matrimonio de Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez: estas son las fotos inéditas de su matrimonio

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación