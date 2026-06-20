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Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer tomada de la mano de un hombre; ¿quién es?

Juliana Calderón volvió a llamar la atención de sus fans tras compartir un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer tomada de la mano de un hombre
Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, ha estado en el centro de la conversación digital tras nuevas apariciones en redes sociales que han despertado preguntas entre los internautas sobre su vida personal y su embarazo.

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¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su embarazo?

Juliana Calderón confirmó hace algunas semanas que está en la espera de su primer hijo. La noticia, inicialmente comentada por su entorno cercano, tomó fuerza cuando sus hermanas, entre ellas Yina, dejaron pistas en redes sociales que aumentaron los rumores.

¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su embarazo?
Yina Calderón habló del embarazo de Juliana Calderón / (Fotos del Canal RCN)

En medio de la atención pública, Juliana decidió referirse al tema en una transmisión en vivo en TikTok, donde mostró su pancita y respondió a quienes dudaban de la veracidad de su embarazo.

Allí explicó que ha preferido compartir la información de forma progresiva, mientras responde a las preguntas que surgen en redes.

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¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre el papá del bebé?

Sobre la identidad del padre del bebé, Juliana ha sido reservada. En diferentes momentos ha señalado que existe una relación cercana con personas de su entorno, pero ha aclarado que no ha hecho una confirmación oficial del nombre.

En este contexto, también surgió el nombre de Juan David Tabares, expareja de Aida Victoria Merlano, conocido como “El Agropecuario”. Sin embargo, Juliana ha indicado que la relación con él es de amistad y ha descartado cualquier otra interpretación.

De acuerdo con lo que ha mencionado, el nombre del padre será revelado en el momento que él considere adecuado a través de sus plataformas digitales.

Además, la creadora de contenido ha respondido a comentarios en redes sociales con mensajes que los internautas han replicado ampliamente, entre ellos una frase que no pasó desapercibida:

“Tranquilos y facturando”.

¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre el papá del bebé?
Juliana Calderón continúa revelando detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

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¿Qué publicó Juliana Calderón en sus redes sociales?

El 20 de junio, Juliana compartió un video en sus redes sociales en el que aparece tomada de la mano de alguien que, según usuarios, sería un hombre, mientras se encuentran en un restaurante con vista panorámica de la ciudad.

En la grabación, ambos aparecen tomados de la mano mientras observan el paisaje, lo que generó múltiples interpretaciones. Algunos fans afirman que la persona que aparece en el video podría ser el padre de su bebé, aunque esta información no ha sido confirmada por ella.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento adicional de Juliana sobre el contenido del video ni sobre la identidad del acompañante.

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