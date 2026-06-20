Claudia Bahamón compartió recientemente una serie de fotografías que despertaron el interés de sus seguidores y pusieron nuevamente el foco sobre uno de los integrantes de su familia.

¿Quién es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón?

Samuel Brand es el hijo mayor de Claudia Bahamón y del director de cine Simón Brand. Aunque sus padres son figuras reconocidas en Colombia, el joven ha mantenido un perfil más reservado frente a la exposición mediática.

Sin embargo, en distintas ocasiones ha aparecido en publicaciones familiares de la presentadora, lo que ha permitido que los seguidores conozcan algunos detalles de su vida. Recientemente, Samuel volvió a captar la atención luego de protagonizar una fecha importante para su familia.

Samuel Brand, hijo de Claudia Bahamón / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La presentadora publicó un carrusel de imágenes en sus redes sociales para celebrar la graduación de su hijo, un momento que marca el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos proyectos personales.

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¿Por qué Claudia Bahamón reapareció junto a Simón Brand?

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue que Claudia Bahamón y Simón Brand aparecieron juntos en las fotografías compartidas durante la celebración.

Tras su separación, ambos han mantenido una relación enfocada en el bienestar de sus hijos, Samuel y Luca. Aunque cada uno siguió su camino personal, continúan acompañando los momentos importantes de la vida de los jóvenes.

Las imágenes muestran a la familia reunida durante la graduación de Samuel, reflejando el apoyo de ambos padres en esta nueva etapa. La publicación también permitió ver a otros familiares y seres queridos que participaron en la celebración.

Junto a las fotografías, Claudia Bahamón dedicó un mensaje especial a su hijo:

“Te amamos y nos sentimos increíblemente orgullosos de ti”, escribió.

Claudia Bahamón celebró el grado de su hijo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Qué hará Samuel Brand después de graduarse del colegio?

De acuerdo con lo compartido por la presentadora, Samuel Brand se prepara para iniciar una nueva experiencia académica en España.

El joven viajará al país europeo para continuar sus estudios, un paso que fue celebrado por su familia y por varios seguidores que reaccionaron a la publicación.

La noticia generó numerosos comentarios en redes sociales. Además de felicitar a Samuel por su graduación, varios internautas destacaron la unión que mantienen Claudia Bahamón y Simón Brand como padres, acompañando de cerca los logros de sus hijos.