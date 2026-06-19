Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy compartió inesperado mensaje en redes sociales; ¿indirecta para Mike Bahía?

Greeicy llamó la atención tras compartir un inesperado mensaje después de hablar sobre su ruptura con Mike Bahía.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Greeicy compartió inesperado mensaje en redes sociales
Greeicy llamó la atención en redes solciales / (Foto de AFP)

La vida de Greeicy Rendón continúa llamando la atención luego de que, en medio de una entrevista, la cantante revelara detalles sobre el fin de su relación con Mike Bahía.

Tras sus declaraciones, los internautas continúan pendientes de cualquier mensaje o posible indirecta que pueda compartir en redes sociales.

Artículos relacionados

 

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía?

Greeicy Rendón se refirió recientemente a su relación con Mike Bahía en una entrevista en la que habló sobre un cambio en su vida personal.

Según lo relatado, la artista explicó que su vínculo sentimental habría atravesado un momento de transformación tras la aparición de Tini, cantante y persona cercana a su entorno.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía?
Greeicy Rendón habla sobre su relación con Mike Bahía / (Foto de AFP)

En ese mismo espacio, la cantante mencionó que dentro de su círculo de amistades se presentaron situaciones de tipo emocional que, con el tiempo, terminaron influyendo en su relación y sus sentimientos.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo expresado, este proceso llevó a una conversación entre ambos artistas, quienes además comparten la crianza de su hijo Kai. En el relato también se mencionó a la cantante Tini como una de las personas con quienes ha coincidido en distintos escenarios musicales.

¿Qué mensaje compartió Greeicy Rendón en redes sociales?

Después de la entrevista, Greeicy Rendón publicó el fragmento de una canción en sus redes sociales que llamó la atención de los internautas.

En el contenido se mencionaban frases en las que la cantante hablaba de apoyo constante, de estar presente pese a las dificultades y de ver a alguien como una luz en momentos complicados, lo que llevó a varios usuarios a interpretarlo como una posible indirecta.

¿Qué mensaje compartió Greeicy Rendón en redes sociales?
Greeicy Rendón llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

"Lo nuestro es tan lindo que aguanta, tú siempre has sido mi luz en la oscuridad”, decía.

Artículos relacionados

La publicación empezó a circular rápidamente en redes sociales y llamó la atención de muchos usuarios, quienes no tardaron en relacionarla con lo que la artista había contado recientemente.

A partir de ahí, varios comenzaron a comentar y a dar su propia interpretación sobre el posible sentido del mensaje, mientras otros incluso llegaron a pensar que la ruptura podía tratarse de una estrategia de marketing.

Sin embargo, no hubo una aclaración adicional por parte de la cantante sobre el contexto del mensaje, lo que aumentó la atención sobre sus publicaciones posteriores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz genera preocupación por su salud en el Mundial 2026 Luis Díaz

Luis Díaz genera preocupación por su salud en el Mundial 2026; esta es la razón

Luis Díaz llamó la atención luego de que se viralizara un curioso video en pleno debut de Colombia en el Mundial 2026.

Tini Stoessel reaccionó tras la inesperada confesión de Greeicy Rendón sobre una supuesta relación entre ellas Tini Stoessel

Tini rompió el silencio luego de que Greeicy hablara sobre su relación amorosa: “TE AMOOO”

Greicy Rendón sorprendió al hablar de una supuesta relación con Tini Stoessel y la cantante argentina reaccionó en redes.

Antonela Roccuzzo tomó una drástica decisión tras el falso rumor sobre el padre de Messi Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo tomó una drástica decisión tras el falso rumor sobre el padre de Messi

Antonela Roccuzzo reaccionó al falso rumor sobre el padre de Messi y tomó una decisión que llamó la atención en redes.

Lo más superlike

Ismaël Koné reapareció tras su grave lesión en el Mundial 2026: la foto desde el hospital se hizo viral Copa Mundial

Revelan una foto de Ismaël Koné desde el hospital tras la impactante lesión que sufrió en el Mundial

Se conoció una foto de Ismaël Koné desde el hospital tras la grave lesión que sufrió y que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal Blessd

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal; su mensaje llamó la atención en redes

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente