Greeicy compartió inesperado mensaje en redes sociales; ¿indirecta para Mike Bahía?

La vida de Greeicy Rendón continúa llamando la atención luego de que, en medio de una entrevista, la cantante revelara detalles sobre el fin de su relación con Mike Bahía.

Tras sus declaraciones, los internautas continúan pendientes de cualquier mensaje o posible indirecta que pueda compartir en redes sociales.

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¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía?

Greeicy Rendón se refirió recientemente a su relación con Mike Bahía en una entrevista en la que habló sobre un cambio en su vida personal.

Según lo relatado, la artista explicó que su vínculo sentimental habría atravesado un momento de transformación tras la aparición de Tini, cantante y persona cercana a su entorno.

Greeicy Rendón habla sobre su relación con Mike Bahía / (Foto de AFP)

En ese mismo espacio, la cantante mencionó que dentro de su círculo de amistades se presentaron situaciones de tipo emocional que, con el tiempo, terminaron influyendo en su relación y sus sentimientos.

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De acuerdo con lo expresado, este proceso llevó a una conversación entre ambos artistas, quienes además comparten la crianza de su hijo Kai. En el relato también se mencionó a la cantante Tini como una de las personas con quienes ha coincidido en distintos escenarios musicales.

¿Qué mensaje compartió Greeicy Rendón en redes sociales?

Después de la entrevista, Greeicy Rendón publicó el fragmento de una canción en sus redes sociales que llamó la atención de los internautas.

En el contenido se mencionaban frases en las que la cantante hablaba de apoyo constante, de estar presente pese a las dificultades y de ver a alguien como una luz en momentos complicados, lo que llevó a varios usuarios a interpretarlo como una posible indirecta.

Greeicy Rendón llamó la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

"Lo nuestro es tan lindo que aguanta, tú siempre has sido mi luz en la oscuridad”, decía.

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La publicación empezó a circular rápidamente en redes sociales y llamó la atención de muchos usuarios, quienes no tardaron en relacionarla con lo que la artista había contado recientemente.

A partir de ahí, varios comenzaron a comentar y a dar su propia interpretación sobre el posible sentido del mensaje, mientras otros incluso llegaron a pensar que la ruptura podía tratarse de una estrategia de marketing.

Sin embargo, no hubo una aclaración adicional por parte de la cantante sobre el contexto del mensaje, lo que aumentó la atención sobre sus publicaciones posteriores.