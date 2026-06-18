Fredy Guarín y Andreina Fiallo aparecieron juntos en el Mundial 2026; ¿hubo reconciliación?

Fredy Guarín y Andreina Fiallo vuelven a ser tema de conversación en redes sociales luego de que circularan nuevas versiones que apuntan a un posible acercamiento entre ambos, lo que ha reactivado los rumores de reconciliación.

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¿Qué rumores hay sobre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

En redes sociales han surgido varios rumores sobre un posible acercamiento entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo, luego de distintas interacciones y comentarios recientes que los internautas han relacionado con una posible reconciliación.

Andreina Fiallo realizó dedicatoria a Fredy Guarín / (Foto de AFP y Freepik)

Las especulaciones aumentaron después de que usuarios señalaran coincidencias entre publicaciones y mensajes que, según ellos, indicarían una etapa de mayor cercanía entre ambos.

En redes sociales destacan un mensaje de Andreina Fiallo tras un video de Fredy Guarín en el que hablaba de su crecimiento personal y los retos que ha enfrentado.

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En respuesta, ella comentó resaltando su proceso de cambio, afirmando que lo que en su momento pudo ser difícil para él estaría transformándose en un nuevo comienzo, lo que ha sido interpretado por los fans como una señal de cercanía.

¿Qué pasó entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo en el Mundial 2026?

Según versiones que circulan en redes sociales, Fredy Guarín y Andreina Fiallo habrían sido vistos juntos durante el partido entre Colombia y Uzbekistán, disputado el 17 de junio en el marco del Mundial 2026.

Fredy Guarín y Andreina Fiallo apoyaron a la Selección Colombia / (Foto de AFP)

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En las fotografías se observa a ambos durante el partido, compartiendo el encuentro desde la tribuna, mientras Fredy Guarín apoya su mano sobre la pierna de Andreina Fiallo.

Este hecho fue tomado por internautas como una de las principales señales que han alimentado los rumores de reconciliación entre ambos, especialmente por el contexto de interacciones en redes sociales.

La aparición conjunta generó múltiples comentarios y reacciones divididas, ya que algunos lo interpretan como un posible acercamiento personal, mientras otros aseguran que podría tratarse únicamente de coincidencias en un evento público.

Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estos señalamientos.