Memes y reacciones del partido Colombia vs. Uzbekistán: las redes no perdonaron nada

El debut de Colombia en el Mundial 2026 no solo generó conversación por lo ocurrido dentro de la cancha. Como suele suceder en los partidos de la selección, las redes sociales reaccionaron y compartieron cientos de memes sobre las jugadas, los jugadores y los momentos del encuentro.

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¿Cómo quedó el partido de Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Colombia y Uzbekistán se enfrentaron en la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026, un compromiso que concentró la atención de los aficionados. Desde el inicio, el encuentro dejó varias jugadas que generaron conversación entre quienes siguieron el partido.

La 'Tricolor' logró quedarse con la victoria 3-1 frente a Uzbekistán. Daniel Muñoz abrió el marcador, Luis Díaz amplió la ventaja para el equipo y Jáminton Campaz fue el encargado de cerrar el encuentro con otro inesperado gol.

Estos fueron los resultados del partido Colombia vs. Uzbekistán / (Foto de AFP)

Más allá del marcador, el compromiso dejó diferentes reacciones entre los seguidores de la selección colombiana, quienes siguieron de cerca cada acción del equipo y comentaron lo ocurrido en tiempo real a través de las redes sociales.

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¿Qué memes dejó el partido Colombia vs. Uzbekistán?

Como suele ocurrir en los partidos de la selección Colombia, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Mientras avanzaba el encuentro, cientos de usuarios compartieron memes relacionados con algunas jugadas, decisiones arbitrales, actuaciones individuales y momentos que han generado risas entre los aficionados durante el compromiso.