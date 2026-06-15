Así fue la exclusiva fiesta de 15 años de la hija de Yeison Jiménez: un detalle conmovió a los invitados

Este fin de semana, la familia del fallecido cantante Yeison Jiménez una vez más capturó la atención en redes sociales, esto luego de que se llevara a cabo la celebración de los 15 años de Camila Jiménez, la hija menor del famoso intérprete de música popular.

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¿En dónde fue la exclusiva celebración de los 15 años de la hija de Yeison Jiménez?

Y aunque la familia del cantante ha preferido no compartir mayores detalles de lo que este momento tan especial para sus vidas, recientemente uno de los músicos que hizo parte del festejo compartió en sus redes sociales detalles de lo que fue la exclusiva fiesta que convocó a los seres queridos de la joven.

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De acuerdo con la publicación del artista, la recepción tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, y aunque no reveló exactamente en qué lugar se realizó, sí dejó ver varias grabaciones que la fiesta tuvo lugar en un exclusivo lugar de la capital, pues se puede apreciar además que para la ocasión eligieron una decoración sobria y elegante.

Así mismo, en el sitio estuvo presente de manera simbólica el artista colombiano, pues se alcanza a ver un cuadro de gran tamaño que fue ubicado muy cerca de su núcleo familiar.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras la celebración de los 15 años de su hija?

En las imágenes, también quedó el registrado el momento en el que el joven amenizó la noche al ritmo de varias composiciones en violín, espacio en el que también quedó en evidencia que no se trató de una celebración ostentosa, sino más bien un encuentro íntimo y privado que convocó a las personas más cercanas para honrar la vida de la joven.

En imágenes que fueron compartidas por Lina Jiménez, hermana de Yeison y otros invitados a la recepción, mostraron cómo lucía la hermosa quinceañera, quien lució un vestido azul oscuro con destellos y detalles dorados en la parte superior.

Sin duda, una fecha en la que pese a la ausencia de uno de los más grandes exponentes del género, fue la oportunidad para que quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo recuerden con nostalgia pero también con mucho amor.