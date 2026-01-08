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Alexa Torrex rompió el silencio tras conflicto con Sofía Jaramillo, ¿qué pasó?

Alexa Torrex terminó su amistad con Sofía Jaramillo y esto dijo tras la polémica.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alexa torrex y sofia jaramillo
Alexa Torrex habló sobre Sofía Jaramillo/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex se pronunció sobre el fin de su amistad con la modelo Sofía Jaramillo.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo?

Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia estaban juntas en Cúcuta, durante las ferias de la ciudad y una situación provocó que le dieran fin a su relación.

alexa torrex sobre sofia jaramillo

Los fanáticos de las famosas se dieron cuenta de que algo pasaba entre ellas luego de que Alexa Torrex dejara de seguir a Sofía Jaramillo.

Debido a la cantidad de especulaciones al respecto, donde muchos sugirieron que podría tratarse por la cercanía de la caleña con Tebi Bernal, ella decidió hacer una transmisión en vivo y hablar del tema.

"Jamás me van a ver pel*ando por un hombre, quiero que eso quede clarísimo, la vaina va por otro aspecto que no pienso contar porque cuando uno tiene una amistad en un momento de rabia uno divulga las vainas", expresó.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el fin de su amistad con Sofía Jaramillo?

La creadora de contenido también del tema con uno de sus seguidores detallando que estaba pasada de tragos y no quería decir algo de que quizás se podía arrepentir.

alexa torrex sobre sofia jaramillo

"Ustedes no saben nada y la verdad por amistades pick me prefiero soltar, pero no me da para hablar mal de alguien a quien yo llamé amiga, pero por algo dejé de seguir a esa persona, pero lo último que quiero que piensen es que yo estoy pele*ndo po macho, jamás por hacer eso", agregó.

Destacó que ella es una mujer muy bonita, trabajadora, inteligente y demás para estar terminando una amistad por un hombre como han hecho creer.

Por su parte, Sofía Jaramillo dedicó un mensaje en sus redes sociales donde muchos han relacionado con esta polémica, donde señala que las personas vienen y van y hay que dejar ir.

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Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de su visita a Cúcuta pese a algunas situaciones de emergencia que se han presentado en la ciudad; además de seguir entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido sobre su estilo de vida, humor y música, con la que espera seguir cautivando su público.

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