La Segura reveló lo que hará luego de que los médicos la desahuciaran

La influenciadora La Segura se volvió a referir a su estado de salud luego de que sorprendiera a sus fanáticos al confesar que los médicos la habían vuelto a desahuciar tras el dolor crónico que sufre luego de un atent*do que sufrió años atrás.

¿Qué dijo La Segura sobre su salud?

Por medio de una de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, reveló un video en el que habló de su salud tras la preocupación que generó en varios de sus seguidores luego de su declaración.

Según aclaró su única intención fue informarles a sus admiradores sobre el proceso que vivió y el tratamiento que realizó, el cual no le funcionó, pero detalló que eso significa que ella seguirá dando lo mejor de ella para mejorar y seguir luchando por sus objetivos de vida.

"Estoy pasando por una situación emocional un poco alocada, he tenido días en los que literal me he sentido mal emocionalmente, pero estoy dando todo de mí para salir de ese hoyo porque cuando uno se deje meter de verdad es muy duro salir", dijo.

Señaló que lastimosamente por más que quiera ese dolor va a permanecer y lo único que sirve ahora es un nuevo proceso llamado 'staff médico'.

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¿Qué hará ahora La Segura para mejorar su salud?

La caleña indicó que ahora está en medio de un papeleo para lograr que varios especialistas se reúnan y puedan analizar su caso puntual.

Señaló que se encuentra en varias citas previas para que los profesionales conozcan a mayor profundidad su caso, pero ha sido un proceso que le ha costado bastante en tiempo.

Tanto así que se cuestionó si seguir o no con ese proceso porque siente que no hay nada más que puedan hacerle, pues ha pasado por muchas cosas.

"Estoy que tiro la toalla, me cuesta mucho pensar en el resto de mi vida, pero tengo que saber que si lo voy a hacer es con la mejor energía y con solo mirar a mi hijo sé que tengo que ser fuerte, por él", agregó.

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También indicó en sus historias en Instagram que no quiere hablarles tanto de su salud, sino hasta que pase algo muy puntual, pues sabe que muchas pasan por un proceso muy similar a ella.