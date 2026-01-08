¿Karol G confirmó cuándo terminó con Feid? Esto habría revelado con el lanzamiento de su álbum

En septiembre de 2026 nacieron los rumores de que Karol G habría terminado con Feid, pues desde agosto no reaccionaban en las redes del otro y tampoco aparecían públicamente, por eso, mucho se empezó a hablar de ellos.

Algunos creyeron que se trató de un mal momento o que simplemente querían ser más privados con su relación; sus fans, especialmente, eran quienes conservaban la esperanza de que siguieran juntos, pero esto no fue así.

En enero de este año, el medio TMZ reveló que, según fuentes cercanas de los colombianos, ellos sí terminaron su noviazgo, pero supuestamente lo hicieron de una manera amistosa, o sea, quedando bien.

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A inicios de abril, Carolina salió en entrevistas confirmando que está soltera y que se sentía bien de haber salido de su relación, lo que causó gran conmoción, porque supuestamente, estaría haciendo quedar mal a Salomón; desde entonces ha habido muchas teorías de lo que ocurrió.

¿Karol G confirmó la fecha en al que terminó con Feid?

Durante la última semana de julio, Karol G anunció que el viernes 7 de agosto estrena su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’, pues el nombre llamó demasiado la atención, pero la fecha de su lanzamiento más.

Nuevo álbum de Karol G desató rumores sobre el final de su relación con Feid. (AFP/ Arturo Holmes)

De acuerdo con los rumores y teorías que han surgido en redes, es que Carolina y Salomón terminaron en agosto del año pasado, pues para mediados de ese mes dejaron su último like en las publicaciones del otro. Hasta el momento no se han dejado de seguir en Instagram.

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Por esto, relacionan el nombre y la fecha del disco de la bichota con su ruptura, pues lo ven como un mensaje de lo que habría vivido tras su relación con Feid.

¿Qué coincidencias podrían confirmar esta teoría?

Además de que el álbum sale justo el mes en el que Feid cumpleaños, pues nació el 19 de agosto, las sospechas de que este lanzamiento tiene algo que ver con el aniversario de su ruptura, toman mucha fuerza.

¿Karol G reveló cuándo terminó con Feid? Esto habría dejado ver. (AFP/ JAIME SALDARRIAGA )

Precisamente, porque en el concierto de Rosalía, Carolina reveló que a su expareja no le gustaba celebrar su cumpleaños con ella y que la habría dejado plantada en un aeropuerto justo para esos momentos.

Así es como todo apunta que ellos terminaron en agosto, para el cumpleaños del fercho.