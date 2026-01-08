Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

El mundo del deporte atraviesa un momento de tristeza luego de que un reconocido atleta y su esposa confirmaran el fallecimiento de su primer hijo, una noticia que conmovió a miles de personas en redes sociales.

La pareja, que hace apenas unos meses había anunciado con emoción la llegada de su bebé, compartió un emotivo mensaje para despedir al pequeño y agradecer el tiempo que pudieron pasar con él.

Reconocido atleta compartió la noticia más difícil de su vida: falleció su bebé (Foto freepik)

¿Quién es el atleta que perdió a su bebé?

Se trata de Patrick Murtagh, exjugador de los Denver Broncos, quien junto a su esposa, la creadora de contenido Hannah Obrval, confirmó la pérdida de su hijo por medio de sus redes sociales.

La pareja había anunciado en mayo que estaba esperando a su primer bebé, una noticia que fue recibida con alegría por sus seguidores. En aquel momento contaron que la llegada del pequeño representaba un sueño cumplido y que esperaban con ilusión conocer a quien describían como su "bebé arcoíris", término con el que muchas familias hacen referencia a un hijo que llega después de una pérdida gestacional.

Durante las últimas semanas, ambos continuaron compartiendo parte de la espera con sus seguidores, quienes siguieron de cerca esta nueva etapa de sus vidas.

Sin embargo, el viernes 31 de julio sorprendieron al revelar que el nacimiento de su hijo estuvo marcado por una profunda tragedia.

Patrick Murtagh anunció el fallecimiento de su hijo recién nacido (Foto freepik)

¿Cómo anunciaron el fallecimiento del bebé de Patrick Murtagh y Hannah Orval?

La noticia fue compartida a través de una publicación conjunta en Instagram, donde la pareja presentó por primera vez a su hijo, Meelo Michael Murtagh.

Junto a una serie de fotografías en blanco y negro, en las que aparecen sosteniendo al pequeño entre sus brazos y despidiéndose de él, Patrick y Hannah explicaron que su hijo nació sin vida.

En el mensaje aseguraron que, aunque solo pudieron compartir un día como familia, ese momento permanecerá para siempre como el recuerdo más valioso de sus vidas. También confesaron que se encuentran completamente devastados, pero que consideran a Meelo su mayor logro y que siempre ocupará un lugar especial en sus corazones.

Horas después, Hannah publicó otra emotiva carta dedicada a su hijo. Allí expresó que soñó durante mucho tiempo con convertirse en su madre y que ese vínculo no cambiará pese a su ausencia. También aseguró que jamás dejará de recordarlo y que seguirá sintiéndose su mamá para siempre.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores, deportistas e influenciadores, quienes enviaron palabras de fortaleza a la pareja en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.