Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Alexa Torrex se pronunció en medio de su distanciamiento con Sofía Jaramillo: ¿es por un hombre?

Alexa Torrex lanzó un duro mensaje en medio de los rumores de su problema con Sofía Jaramillo, confirmando que algo sucedió.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex se pronunció tras rumores sobre Sofía Jaramillo:
Alexa Torrex habló en medio de rumores sobre su amistad con Sofía Jaramill. (Foto/ Canal RCN)

Desde el pasado viernes 31 de julio, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a que se está especulando sobre la supuesta nueva enemistad que nació entre dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

Precisamente, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo, fueron muy cercanos luego de la competencia, pues se reunieron algunas veces y su vínculo se fortaleció, sin embargo, esta relación no habría durado mucho.

La polémica en redes se dio porque salió a la luz que la cantante dejó de seguir a la caleña en Instagram, pero Jaramillo todavía la sigue y se dice que algo pasó en Cúcuta, ya que allá estaban muy bien y de repente, ya no; hasta la hermana de Sofía se habría pronunciado sobre el tema.

Artículos relacionados

Por otro lado, empezó la lanzadera de pullas y los internautas ya están reaccionando, creyendo que sí hubo alguna situación que las alejó.

¿Cuál fue la supuesta pulla de parte de Alexa Torrex para Sofía Jaramillo?

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Alexa Torrex escribió un mensaje que, para muchos, fue como una pulla para Sofía Jaramillo, justo porque los rumores del momento son sobre su distanciamiento.

Alexa Torrex habló en medio de rumores sobre su amistad con Sofía Jaramill
Alexa Torrex rompió el silencio en medio de rumores sobre Sofía. (Foto/ Canal RCN)

En el tweet, Alexa Torrex escribió: “muy ‘pick me’ de tu parte”, pero, de hecho, antes dejó otro mensaje que dice que no pelearía por hombres y que jamás en la vida lo hará, preguntándose qué cuándo entenderán que nunca haría eso.

Artículos relacionados

Aunque no dijo nada más, las especulaciones de que su distanciamiento con Sofía fue por alguien más, están aumentando.

¿Fue por un hombre que Alexa Torrex y Sofía Jaramillo se dejaron de hablar?

Resulta que, en las ferias de Cúcuta en donde estuvieron Alexa Torrex, Sofía Jaramillo, Maiker, Nicolás Arrieta y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, también estuvo Felipe Saruma.

Alexa Torrex rompió el silencio en medio de rumores sobre Sofía
Alexa Torrex se pronunció tras rumores sobre Sofía Jaramillo:. (Foto/ Canal RCN)

Y precisamente, dicen que él se besó con Sofía, pero que esto pudo haber molestado a Alexa, quien publicó contenido con él en sus redes; esto siguen siendo rumores que, según los internautas, coinciden con lo que pasó.

De hecho, la hermana de Jaramillo, escribió en sus historias que, a alguien le molestaba no ser siempre el centro de atención y por eso llamaba “traición” que alguien brillara más que ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocido atleta confirmó la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje Viral

Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

El atleta y su esposa confirmaron el fallecimiento de su primer hijo con un emotivo mensaje en redes sociales.

Salen a la luz las notas que recibió la familia de una famosa periodista tras la desaparición de su madre Viral

Impactantes detalles de la desaparición de la madre de una famosa periodista salen a la luz

Las autoridades divulgaron las notas enviadas a la familia de Nancy Guthrie durante la investigación por su desaparición.

La influencer que muchos creían era la nueva pareja de Feid reaccionó a los rumores Feid

Influencer que señalaban como nueva pareja de Feid rompió el silencio: esto dijo

Influencer fue relacionada con Feid tras unas imágenes virales y decidió responder a las especulaciones.

Lo más superlike

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma en entrevista con SuperLike. Alexa Torrex

Alexa Torrex rompió el silencio y admitió lo que piensa de Saruma: ¿le gusta?

Alexa Torrex habló en redes sociales y dio a conocer video inédito junto a Felipe Saruma tras encuentro en Cúcuta.

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?