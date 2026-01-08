Alexa Torrex se pronunció en medio de su distanciamiento con Sofía Jaramillo: ¿es por un hombre?

Desde el pasado viernes 31 de julio, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a que se está especulando sobre la supuesta nueva enemistad que nació entre dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Precisamente, Alexa Torrex y Sofía Jaramillo, fueron muy cercanos luego de la competencia, pues se reunieron algunas veces y su vínculo se fortaleció, sin embargo, esta relación no habría durado mucho.

La polémica en redes se dio porque salió a la luz que la cantante dejó de seguir a la caleña en Instagram, pero Jaramillo todavía la sigue y se dice que algo pasó en Cúcuta, ya que allá estaban muy bien y de repente, ya no; hasta la hermana de Sofía se habría pronunciado sobre el tema.

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Por otro lado, empezó la lanzadera de pullas y los internautas ya están reaccionando, creyendo que sí hubo alguna situación que las alejó.

¿Cuál fue la supuesta pulla de parte de Alexa Torrex para Sofía Jaramillo?

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Alexa Torrex escribió un mensaje que, para muchos, fue como una pulla para Sofía Jaramillo, justo porque los rumores del momento son sobre su distanciamiento.

Alexa Torrex rompió el silencio en medio de rumores sobre Sofía. (Foto/ Canal RCN)

En el tweet, Alexa Torrex escribió: “muy ‘pick me’ de tu parte”, pero, de hecho, antes dejó otro mensaje que dice que no pelearía por hombres y que jamás en la vida lo hará, preguntándose qué cuándo entenderán que nunca haría eso.

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Aunque no dijo nada más, las especulaciones de que su distanciamiento con Sofía fue por alguien más, están aumentando.

¿Fue por un hombre que Alexa Torrex y Sofía Jaramillo se dejaron de hablar?

Resulta que, en las ferias de Cúcuta en donde estuvieron Alexa Torrex, Sofía Jaramillo, Maiker, Nicolás Arrieta y otros exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026, también estuvo Felipe Saruma.

Alexa Torrex se pronunció tras rumores sobre Sofía Jaramillo:. (Foto/ Canal RCN)

Y precisamente, dicen que él se besó con Sofía, pero que esto pudo haber molestado a Alexa, quien publicó contenido con él en sus redes; esto siguen siendo rumores que, según los internautas, coinciden con lo que pasó.

De hecho, la hermana de Jaramillo, escribió en sus historias que, a alguien le molestaba no ser siempre el centro de atención y por eso llamaba “traición” que alguien brillara más que ella.