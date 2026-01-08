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Hermana de Sofía Jaramillo se pronunció tras rumores de enemistad con Alexa Torrex: “traición”

Alexa Torrex y Sofía Jaramillo habrían dejado de ser amigas y la hermana de la caleña se pronunció en medio de esos rumores.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
En medio de la polémica con Alexa Torrex, hermana de Sofía Jaramillo habló
Hermana de Sofía Jaramillo publicó mensaje tras rumores sobre Alexa. (Foto/ Canal RCN)

El pasado viernes 31 de julio, hubo un gran revuelo en redes sociales debido a que los creadores de contenido de entretenimiento notaron que Alexa Torrex dejó de seguir a Sofía Jaramillo en Instagram.

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Precisamente, la misma cantante reaccionó a estos clips en donde se mencionó el tema y dejaba su like, sin dejar ningún tipo de comentarios, tampoco desmintió esto; pues al ir a su cuenta, se puede ver fácilmente que no sigue a quien ya no sería su amiga.

Por su parte, Sofía la sigue todavía en Instagram y no se sabe lo que habría pasado con ellas, pero los internautas han sacado su propia conclusión y es que supuestamente, a Alexa algo le habría molestado durante las ferias de Cúcuta, en donde estuvieron ellas y más exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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Hay muchas especulaciones sobre el tema, ya que en un portal de chismes mencionaron que Jaramillo se habría besado con Felipe Saruma y por eso, quizá a Alexa estaría molesta; se aclara que son las teorías que hay alrededor del tema, pero nada es confirmado.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Sofía Jaramillo tras rumores de que su amistad con Alexa Torrex terminó?

Laura Jaramillo, una de las hermanas de Sofía Jaramillo, se pronunció en sus redes en medio de los rumores que hay sobre el supuesto distanciamiento entre la caleña y Alexa Torrex.

Alexa Torrex reaccionó a los rumores de su amistad con Sofía Jaramillo
Crecen los rumores sobre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo. (Foto/ Canal RCN)

Lo que escribió la mujer llamó bastante la atención, ya que, en su mensaje, escribió la palabra “traición”, explicando que alguien usó ese termino solo porque no le dieron atención.

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En resumen, Laura hace la crítica de que hay personas que no soportan perder la atención y cuando otras son el foco, se molestan y hablan de deslealtad.

¿Sofía Jaramillo se pronunció al respecto?

Por su parte, Sofía Jaramillo no ha dicho nada en sus redes sociales; ha aparecido con su contenido habitual, pero no ha dicho nada al respecto, como sí lo hizo Alexa que le dio like al video en donde hablaban de que ella dejó de seguir a la caleña.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo?
Alexa Torrex reaccionó a los rumores de su amistad con Sofía Jaramillo. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, Nicolás Arrieta reaccionó a las especulaciones y dijo que “más raro”, pero tampoco detalló nada, pues él estuvo con ellas en Cúcuta y solo allá saben lo que podría estar pasando.

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