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Lucho Díaz reaparece con impactante cambio de look: ¿qué se hizo?

Se filtraron fotos de Lucho Díaz luciendo un impactante cambio de look, tras su regreso a Alemania con el Bayern Múnich.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lucho Díaz sorprendió con radical cambio de look
Lucho Díaz dejó atrás su imagen de siempre y sorprendió con este cambi (AFP/ David Ramos )

Tras la Copa Mundial FIFA 2026, se habló mucho sobre el fichaje del colombiano Lucho Díaz, pues se dijo que el equipo profesional de Arabia Saudí, Al Hilal, le habría ofrecido una millonaria cifra para que se fuera con ellos y dejara el Bayern Múnich.

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Sin embargo, hace pocos días, el equipo alemán reveló que no dejaría ir al futbolista y firmaron nuevamente contrato hasta el 2029; pues revelaron fotos del momento en que pactaron este nuevo compromiso y del entrenamiento del colombiano.

Así mismo, ya apareció nuevamente Lucho en las canchas en Alemania para entrenar y prepararse para esta nueva temporada, tras su paso por la copa del mundo; sin embargo, reapareció con un sorprendente cambio de look, con el cual se ve muy diferente.

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La imagen que circula en redes, está dando de qué hablar, tras el cambio arriesgado que hizo el colombiano con su imagen.

¿Cuál fue el impactante cambio de look que tuvo Lucho Díaz?

A través de las plataformas digitales, está circulando la foto de Lucho Díaz con su equipo del Bayern Múnich preparándose para su viaje a Corea del Sur, ya que el 4 de agosto se enfrentarán contra Jeju en este país asiático.

Lucho Díaz dejó atrás su imagen de siempre y sorprendió con este cambi
Lucho Díaz sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de imagen. (AFP/ Ina Fassbender)

Lo que se ve en la foto es que Luis tiene el color totalmente platinado, pero se dejó sus crespos tal cual, sin cortárselos, solo quiso cambiar la tonalidad a algo mucho más arriesgado, tras haberse sometido a una alta decoloración para que su pelo quedara de ese color.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Lucho Díaz con el Bayern Múnich?

Luego de enfrentarse a Jeju en Corea del Sur, el 7 de agosto se enfrentarán a Aston Villa en Hong Kong y luego regresan a Alemania para jugar contra Leipzig el 15 de este mismo mes.

Lucho Díaz sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de imagen
Lucho Díaz sorprendió con radical cambio de look. (AFP/ Ronny HARTMANN)

Sin embargo, el juego oficial será el 22 de agosto, entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, para definir quién será el campeón de la Supercopa.

Por ahora, siguen los entrenamientos y las preparaciones físicas para que el equipo viaje preparado a Asia y continue con su agenda oficial.

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