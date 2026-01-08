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Alexa Torrex se pronunció luego de fuerte situación en Cúcuta, ¿cómo están los famosos?

Alexa Torrex y varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia se encuentran en Cúcuta.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alexa torrex sobre emergencia en cucuta
Alexa Torrex tras emergencia en Cúcuta/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex tranquilizó a sus fanáticos luego de pronunciarse tras el hecho de emergencia que se presentó en su natal Cúcuta.

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¿Alexa Torrex y más famosos están en Cúcuta?

En la ciudad se encuentran en ferias y la influenciadora Alexa Torrex decidió invitar a varios famosos a asistir a este evento para fomentar el turismo en el lugar.

alexa torrrex situacion en cucuta

Según han revelado en redes sociales hay varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia como Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Beba de la Cruz, Sofía Jaramillo, Maiker, Nicolás Arrieta, Eidevin López, entre otros.

Cada uno ha mostrado lo mucho que se ha divertido en la ciudad y han compartido su experiencia.

Sin embargo, durante la madrugada de este 1 de agosto, los habitantes de Cúcuta fueron sorprendidos con un hecho de emergencia.

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¿Los famosos están bien tras delicada situación en Cúcuta?

En horas de la madrugada se presentó un carro b*mba en las inmediaciones del Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, muy cerca de Cenabastos.

Dicho suceso provocó el despliegue de las autoridades correspondientes luego de hubieran más expl*ciones.

De acuerdo con un balance preliminar hay cerca de 10 heridos entre policía y civiles, además de algunos daños materiales a viviendas, establecimientos comerciales y vehículos que estaban cerca.

alexa torrex habla de hecho en cucuta

Debido a lo ocurrido muchos fanáticos se preocuparon por los famosos, por lo que Alexa Torrex decidió pronunciarse al respecto.

Lo hizo a través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, asegurando que todos están fuera de peligro y que lamenta mucho lo ocurrido por la imagen de su ciudad.

"Mi gente linda gracias por preocuparse. Todos estamos bien, pero fue algo muy trágico lo que se vivió. Qué dolor tan grande por mi ciudad", señaló.

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Por ahora, los famosos siguen con un cronograma, el cual se desconocen si seguirán o si decidirán regresar a sus ciudades de residencia.

Cabe destacar también que la influenciadora Beba estuvo hospitalizada luego de que se intoxicara al tomar agua del grifo, razón por la que Valentino y Sofía Jaramillo la acompañaron a la clínica, donde logró recuperarse.

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