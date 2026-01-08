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¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Mujer desata polémica con una publicación

Mujer ha desatado gran controversia en redes sociales sobre el artista J Balvin.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
J balvin habria sido infiel a valentina ferrer
Mujer desata polémica sobre J Balvin/AFP: Dimitrios Kambouris

La modelo e influenciadora Melanie Pavola ha desatado una polémica sobre el artista J Balvin, asegurando que este le habría sido infiel a Valentina Ferrer.

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¿Melanie Pavola conoce a J Balvin?

La mujer sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales compartiendo un carrusel con fotografías en su cuenta de Instagram junto al cantante.

mujer desata controversia con j balvin

En las instantáneas de años atrás se ven a los dos muy cariñosos en un camerino y donde ella decidió agregar la canción "Ambiente" de J Balvin.

"Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron y le pidieron que respetara la relación entre el artista y la modelo argentina, con quien tiene a su hijo Río, a lo que ella provocó aún más polémica al dar respuestas como que ellos no estaban casados.

Algunos incluso le dijeron que eso podría ser IA, a lo que ella respondió que más IA era la envidia que sentían.

Además, también indicó que el artista la tendría bloqueada y lo tildó de "infiel".

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¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer?

Luego de hizo viral un supuesto video en el que se ve a la mujer confesando que habría estado una noche con el artista hace algunos años cuando él ya estaba con Valentina Ferrer.

j balvin habria engañado a valentina ferrer

"Para los que andan de ardidos por J Balvin, él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el am*r y cuando terminamos me dice 'tengo a Valentina embarazada', yo agarré mis cosas y me fui", se escucha en la grabación.

Según señaló le envió un mensaje a Valentina diciéndole lo que había pasado y pidiéndole una disculpa.

"Aguanto cuernos cualquier relación dura", agregaría.

Muchos internautas han reaccionado y han destacado que podría tratarse de inteligencia artificial o de un invento de la mujer para ganar más fama.

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Por el momento, el artista ni Valentina se han pronunciado sobre el tema y la influenciadora no ha dado más contenido al respecto.

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