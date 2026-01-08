¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Mujer desata polémica con una publicación

La modelo e influenciadora Melanie Pavola ha desatado una polémica sobre el artista J Balvin, asegurando que este le habría sido infiel a Valentina Ferrer.

¿Melanie Pavola conoce a J Balvin?

La mujer sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales compartiendo un carrusel con fotografías en su cuenta de Instagram junto al cantante.

En las instantáneas de años atrás se ven a los dos muy cariñosos en un camerino y donde ella decidió agregar la canción "Ambiente" de J Balvin.

"Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron y le pidieron que respetara la relación entre el artista y la modelo argentina, con quien tiene a su hijo Río, a lo que ella provocó aún más polémica al dar respuestas como que ellos no estaban casados.

Algunos incluso le dijeron que eso podría ser IA, a lo que ella respondió que más IA era la envidia que sentían.

Además, también indicó que el artista la tendría bloqueada y lo tildó de "infiel".

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¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer?

Luego de hizo viral un supuesto video en el que se ve a la mujer confesando que habría estado una noche con el artista hace algunos años cuando él ya estaba con Valentina Ferrer.

"Para los que andan de ardidos por J Balvin, él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el am*r y cuando terminamos me dice 'tengo a Valentina embarazada', yo agarré mis cosas y me fui", se escucha en la grabación.

Según señaló le envió un mensaje a Valentina diciéndole lo que había pasado y pidiéndole una disculpa.

"Aguanto cuernos cualquier relación dura", agregaría.

Muchos internautas han reaccionado y han destacado que podría tratarse de inteligencia artificial o de un invento de la mujer para ganar más fama.

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Por el momento, el artista ni Valentina se han pronunciado sobre el tema y la influenciadora no ha dado más contenido al respecto.