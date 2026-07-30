Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Le pidieron una canción de Shakira a Karol G en pleno concierto: así reaccionó

Karol G subió una fan al escenario para cantarle la canción que quisiera y le pidió una de Shakira.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Le pidieron canción de Shakira a Karol G
Le pidieron canción de Shakira a Karol G en concierto. (Fotos AFP)

El nombre de Karol G se ha apoderado de las tendencias luego de un imprevisto con una fan en medio de un concierto de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

Artículos relacionados

¿Por qué le pidieron canción de Shakira a Karol G en pleno concierto?

La artista antioqueña se encuentro adelantando su nueva que pasará por Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica.

Sin embargo, en medio de un reciente concierto en Estados Unidos tuvo un curioso momento cuando decidió subir a parte del escenario a una pequeña fan que estaba en el público.

Karol G al empezar a interactuar con Kloe, nombre de la pequeña, decidió parar por completo la canción que interpretaba y escucharla: "Paralo, paralo, paralo", le pidió al DJ.

Así fue el millonario regalo que Karol G entregó en pleno concierto
Karol G se llevó sorpresa luego subir a fan al escenario. (AFP/ VALERIE MACON)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karol G luego que fan le pidiera canción de Shakira?

Karol G tras saludar emotivamente a su fanática, decidió preguntarle cuál era su canción favorita para interpretársela y cantarla junto a ella.

Sin imaginárselo, la pequeña le contestó con total honestidad que su canción favorita era "Dai, Dai" de Shakira.

Karol G lejos de molestarse, pero sin ocultar su sorpresa no dudó en reaccionar diciendo que si esa era su canción favorita la iban a cantar juntas.

Ahí dijo Dai, Dai, vamos a cantarla, ella se la sabe, ella acabó de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira, entonces vamos a cantarla.


Karol G le dio el micrófono a la pequeña para que cantara "Dai, Dai" de Shakira y el público empezó a cantar la canción.

Tras dejarla cantar unos segundos, Karol G paró el momento y despidió a la pequeña con un abrazo, dejando ver así su profesionalidad y hasta pidiendo un aplauso para ella y su colega.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

drake en concierto de karol g Karol G

Reconocido cantante asistió a concierto de Karol G y los relacionan sentimentalmente

Por esta razón relacionan a la artista Karol G con famoso cantante que estuvo presente en uno de sus conciertos.

Arcángel aparece utilizando oxígeno Arcángel

Famoso artista apareció utilizando válvula de oxígeno y encendió las alarmas, ¿qué le pasó?

Las alarmas se encendieron luego que se viralizara la foto de un famoso reguetonero utilizando una válvula de oxígeno.

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

El puertorriqueño ha causado controversia tras lanzar una polémica frase en un concierto que asocian con Karol G.

Lo más superlike

Luto en el FPC Deportes

Falleció reconocido exfutbolista colombiano a los 33 años: esto se sabe

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de exjugador del Deportes Tolima y Once Caldas.

El gesto de Camilo Méndez con Sara Uribe que muchos relacionaron con Fredy Guarín Sara Uribe

¿Camilo Méndez lanzó pulla a Fredy Guarín? Su gesto deportivo con Sara Uribe desató reacciones

Belén Alonso comparó a dos equipos y Emmanuel Restrepo no ocultó su inconformidad en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Emmanuel Restrepo se disgustó con Belén Alonso por incómoda comparación? Esto fue lo que pasó

Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones. Talento internacional

Lamine Yamal podría enfrentar problemas psicológicos por las constantes comparaciones, según expertos

Harry Styles fue captado caminando por las calles de Ciudad de México. Harry Styles

Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?