Le pidieron una canción de Shakira a Karol G en pleno concierto: así reaccionó

El nombre de Karol G se ha apoderado de las tendencias luego de un imprevisto con una fan en medio de un concierto de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

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¿Por qué le pidieron canción de Shakira a Karol G en pleno concierto?

La artista antioqueña se encuentro adelantando su nueva que pasará por Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica.

Sin embargo, en medio de un reciente concierto en Estados Unidos tuvo un curioso momento cuando decidió subir a parte del escenario a una pequeña fan que estaba en el público.

Karol G al empezar a interactuar con Kloe, nombre de la pequeña, decidió parar por completo la canción que interpretaba y escucharla: "Paralo, paralo, paralo", le pidió al DJ.

Karol G se llevó sorpresa luego subir a fan al escenario. (AFP/ VALERIE MACON)

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¿Cómo reaccionó Karol G luego que fan le pidiera canción de Shakira?

Karol G tras saludar emotivamente a su fanática, decidió preguntarle cuál era su canción favorita para interpretársela y cantarla junto a ella.

Sin imaginárselo, la pequeña le contestó con total honestidad que su canción favorita era "Dai, Dai" de Shakira.

Karol G lejos de molestarse, pero sin ocultar su sorpresa no dudó en reaccionar diciendo que si esa era su canción favorita la iban a cantar juntas.

Ahí dijo Dai, Dai, vamos a cantarla, ella se la sabe, ella acabó de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira, entonces vamos a cantarla.



Karol G le dio el micrófono a la pequeña para que cantara "Dai, Dai" de Shakira y el público empezó a cantar la canción.

Tras dejarla cantar unos segundos, Karol G paró el momento y despidió a la pequeña con un abrazo, dejando ver así su profesionalidad y hasta pidiendo un aplauso para ella y su colega.