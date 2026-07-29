Neymar rompió el silencio y anunció la decisión que tomó con la selección de Brasil

Neymar volvió a sacudir el fútbol brasileño, pero esta vez no por un gol ni una jugada, sino por una inesperada decisión sobre su futuro con la selección de Brasil tras el Mundial de 2026.

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

¿Cuáles fueron las declaraciones de Neymar sobre su futuro con Brasil tras el Mundial 2026?

Tras disputar el partido de play-off de la CONMEBOL Sudamericana con el Santos frente a U. Central, en el que el equipo brasileño selló su clasificación a la siguiente ronda con una victoria por 4-2, el delantero atendió a los medios de comunicación en la zona mixta.

Allí fue consultado sobre un posible regreso a la selección de Brasil y sorprendió con una respuesta que dejó entrever que no tiene planes de volver a vestir la camiseta de la 'Canarinha'.

Neymar sin pensarlo mucho aseguró que para él su ciclo con la 'Canarinha' había llegado a su final tras más de una década vistiendo los colores de su país en las máximas competiciones del mundo.

Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña.

Neymar habría puesto punto final a su participación en la Selección de Brasil. (Foto por AFP).

Artículos relacionados Selección Colombia Richard Ríos reapareció tras el Mundial 2026 y su físico sorprende: así luce el futbolista

¿Neymar se retira de la Selección de Brasil?

Neymar considera que a sus 34 años ya cumplió un ciclo con la camiseta verdeamarela, con la que disputó más de 128 partidos y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Aunque sus declaraciones fueron contundentes, el delantero utilizó la expresión "por ahora", lo que deja abierta la posibilidad de un eventual regreso en el futuro.

Creo que ya he hecho historia allí, y estuve muy feliz. Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso".

No obstante, dejó claro que, en este momento, no tiene intención de volver a representar a Brasil.

Las palabras del futbolista llegan pocas semanas después de disputar el Mundial de 2026 con Brasil, torneo en el que volvió a ser uno de los referentes del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

¿Qué títulos ganó Neymar con la Selección de Brasil?

Sin embargo, la participación brasileña terminó antes de lo esperado. La 'Canarinha' fue eliminada en los octavos de final tras caer frente a Noruega, resultado que significó una nueva decepción para una selección que llegaba como una de las favoritas al título.

Desde entonces, el futuro de varios referentes del equipo ha sido tema de debate, entre ellos el de Neymar, quien ahora parece decidido a cerrar un ciclo con la selección nacional.

Durante su trayectoria defendiendo a Brasil, el atacante disputó tres Copas del Mundo antes de la edición de 2026, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y levantó la Copa Confederaciones en 2013.