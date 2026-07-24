Richard Ríos reapareció tras el Mundial 2026 y su físico sorprende: así luce el futbolista

Luego de varias semanas alejado del foco mediático tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Richard Ríos reapareció en redes sociales y su aspecto físico no pasó desapercibido.

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¿Cómo reapareció Richard Ríos tras el Mundial 2026?

Tras finalizar su participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Richard Ríos volvió a aparecer en sus redes sociales luego de varias semanas de ausencia.

El mediocampista publicó un carrusel de fotografías en el que mostró parte de su presente, dejando ver cómo ha aprovechado este tiempo mientras se prepara para la nueva temporada en su club, el Benfica F.C.

Sin embargo, más allá de las imágenes compartidas, hubo un detalle que se robó la atención de sus seguidores. El físico de Richard Ríos llamó la atención de sus seguidores.

Richard Ríos reapareció tras el Mundial 2026. (Foto: AFP)

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¿Cómo luce Richard Ríos tras el Mundial 2026?

En las fotografías, muchos usuarios destacaron el estado físico del volante colombiano, asegurando que luce más musculoso y fortalecido que durante el Mundial 2026.

Los comentarios no tardaron en aparecer con mensajes como: "Está más marcado o es mi impresión", "Está dándole duro al gym" o "El Mundial le sentó bien", haciendo referencia al notorio aspecto del futbolista.



El mediocampista también presumió una romántica foto junto a su parjea Madu Carvalho, en la que le daba un beso. Una foto que puso celosas a sus fanáticas.

Además de elogiar su condición física, varios fanáticos aprovecharon para expresarle su apoyo y desearle éxitos en la nueva temporada que afrontará con el Benfica, en donde tiene nuevo entrenador tras la marcha de Mourinho al Real Madrid.