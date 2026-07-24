Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio y reveló si dejó a Andrea Valdiri por su expareja

Juan Daniel Sepúlveda, expareja de la influenciadora Andrea Valdiri, ha estado en el ojo público tras su ruptura con ella y más por una ola de rumores que tomaron fuerza sobre la razón del fin de su relación con ella.

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¿Juan Daniel Sepúlveda dejó a Andrea Valdiri por regresar con su expareja?

La separación de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda continúa siendo tema de conversación entre los seguidores de la pareja.

Aunque ambos confirmaron días atrás que su relación llegó a su fin, en redes sociales no han dejado de surgir especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Una de las versiones que más llamó la atención aseguraba que el empresario habría dejado a la influenciadora para retomar su relación con una expareja. Sin embargo, Juan Daniel decidió romper el silencio y responder públicamente.

Juan Daniel Sepúlveda reaccionó a especulaciones sobre la razón de su ruptura con Valdiri. (Fotos Canal RCN y Freepik)

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¿Cómo reaccionó Juan Daniel Sepúlveda a los rumores que indican que volvió con su ex tras terminar con Andrea Valdiri?

En las últimas el empresario decidió reaccionar a esta ola de rumores que lo vinculan con su expareja sentimental y más luego que se viralizara un video de una de las empleadas de Valdiri lanzando una aparente indirecta hacia él.

Juan Daniel Sepúlveda decidió comentar esta publicación en la que se difundía ese rumor y dejó claro que se trata de información falsa.

Sigan creyendo en estas páginas … malo hablar , les tumbo esa película.

Además, hizo un llamado para que dejen de involucrarlo en ese tipo de contenidos y aseguró que no tiene problemas con nadie, asegurando que no entendía ese tipo de contenido de los trabajadores de su expareja.

Yo solo les recomiendo que me dejen tranquilo, yo no me meto con nadie , empezando por los integrantes del equipo de Andrea.

El empresario también arremetió contra las personas que estaban difundiendo información falsa sobre él y su ruptura con Andrea Valdiri, asegurando que, iban a provocar que él hablara sin filtros de la verdadera razón del fin de su relación.

Respeten y los respetaré , no hay tiempo para que se me safe la lengua , Dios los bendiga.



Cabe resaltar que, la ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda fue confirmada por la creadora de contenido hace algunos días, luego de varios rumores en redes sociales.

En ese momento, la barranquillera aseguró que la decisión fue tomada de manera tranquila y pidió a sus seguidores no buscar culpables ni crear versiones sobre lo sucedido, afirmando que prefería quedarse con los buenos momentos que vivieron como pareja.