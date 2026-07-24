Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real: “No fue por un flan”

El momento protagonizado por Iván Marín durante uno de los retos de MasterChef Celebrity generó conversación entre los televidentes. Aunque todo ocurrió mientras preparaba un postre, el comediante dejó claro que detrás de su reacción había una razón que iba mucho más allá del resultado de la receta.

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¿Por qué Iván Marín lloró en MasterChef Celebrity?

Desde el primer episodio de MasterChef Celebrity, Iván Marín había contado que aceptar la invitación al programa no fue una decisión inmediata. Según explicó, durante varios años recibió la propuesta para participar, pero prefirió rechazarla porque tenía dudas sobre su desempeño en la cocina.

Ese temor volvió a aparecer cuando enfrentó el reto de preparar un flan de piña junto al también comediante Gustavo Bernate. Durante la prueba, ambos tuvieron dificultades y el postre no logró la consistencia esperada, por lo que no pudo desmoldarse correctamente.

Aunque al principio intentó tomar la situación con humor, la presión del momento terminó afectándolo emocionalmente. Entre lágrimas, expresó que ese escenario era precisamente el que había imaginado antes de aceptar ingresar al programa.

Iván Marín y 'Tavo' Bernate fueron equipo en MasterChef Celebrity / (Foto de Canal RCN)

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¿Qué temor confesó Iván Marín sobre su participación en MasterChef Celebrity?

En un testimonio emitido durante el programa, el comediante explicó que su mayor preocupación siempre ha sido convertirse en el primer eliminado de la competencia.

Marín aseguró que conoce sus limitaciones en la cocina y que ese fue uno de los motivos por los que tardó varios años en aceptar la invitación al reality. Sin embargo, señaló que vivir esa posibilidad dentro de la competencia fue diferente a imaginarla.

"Me siento muy frustrado porque tal vez una de las razones por las que me tardé tanto en aceptar la invitación de MasterChef era porque en el fondo tenía ese gran temor de ser el primer eliminado", expresó.

También reconoció que, aunque en varias ocasiones había hecho bromas sobre una posible salida temprana, ahora que forma parte del programa desea permanecer el mayor tiempo posible.

Iván Marín habló sobre su participación en MasterChef Celebrity / (Foto de Canal RCN)

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¿Qué dijeron los jurados a Iván Marín tras su reacción en MasterChef Celebrity?

Cuando llegó el momento de presentar el plato, Iván Marín ya se encontraba más tranquilo. Sin embargo, la chef Belén Alonso retomó lo ocurrido y le compartió una reflexión sobre su reacción durante el reto.

La jurado comentó que, desde su perspectiva, las lágrimas no estaban relacionadas únicamente con el flan, sino con la presión personal que el participante estaba enfrentando. Incluso mencionó a su hija como una de las razones que podían estar detrás de esa carga emocional.

El comediante coincidió con esa apreciación y respondió que era consciente de lo que estaba sintiendo. Además, reiteró que su intención es continuar en la competencia y demostrar que puede avanzar pese a las dificultades que ha encontrado en las primeras pruebas.

Tras la emisión del episodio, el momento se convirtió en uno de los más comentados por los seguidores del programa.