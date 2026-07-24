Lina Tejeiro llamó la atención al hablar de sus no negociables en el amor: "prefiero alejarme"

Lina Tejeiro, participante de MasterChef Celebrity, volvió a hablar sobre su vida sentimental y compartió cuáles son los aspectos que considera indispensables en una relación, una reflexión que despertó conversación entre los internautas.

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¿Cuáles son los no negociables de Lina Tejeiro en el amor?

Lina Tejeiro compartió una reflexión sobre los aspectos que considera fundamentales al momento de construir una relación de pareja. La actriz explicó que, aunque pueda estar enamorada, existe un punto en el que prefiere tomar distancia si siente que su tranquilidad comienza a verse afectada.

Según sus declaraciones, la paz mental ocupa el primer lugar dentro de sus prioridades. Por eso, aseguró que una relación no debería representar una carga que altere su bienestar personal.

Lina Tejeiro revela sus no negociables en el amor / (Foto de Canal RCN)

Otro de los aspectos que mencionó fue la independencia. La actriz explicó que lleva varios años soltera y que durante ese tiempo ha aprendido a disfrutar de su autonomía.

Por esa razón, señaló que no se siente cómoda en vínculos en los que tenga que informar constantemente dónde está o qué está haciendo. Aclaró que valora sentirse acompañada y cuidada, pero marcó una diferencia entre ese apoyo y el exceso de control.

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¿Por qué Lina Tejeiro dice que la privacidad es clave en una relación?

Tejeiro también habló sobre la importancia que tiene la privacidad en su vida. Explicó que durante años ha trabajado para proteger ese aspecto y que actualmente procura decidir qué parte de su vida comparte públicamente y cuál prefiere mantener en reserva.

Lina Tejeiro destaca la importancia de la privacidad en una relación / (Foto de Canal RCN)

Además, comentó que ese valor aumentó con el paso del tiempo y que ahora también busca proteger el entorno de su hijo. Por eso, afirmó que necesita confiar en que la persona con la que comparte una relación respete esos límites y no divulgue información privada sin su autorización.

La actriz señaló que esa confianza es parte del respeto mutuo y que perder el control sobre su información representa un aspecto que no está dispuesta a negociar.

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¿Qué valores busca Lina Tejeiro en una relación de pareja?

Lina también habló sobre otros principios que considera esenciales para mantener una relación. Entre ellos mencionó la dignidad, al explicar que no está dispuesta a competir por el lugar que ocupa dentro de una pareja ni a pedir un respeto que considera básico.

Asimismo, indicó que su carrera profesional hace parte de su proyecto de vida. Recordó que cualquier persona que llegue a su vida conoce desde el inicio su trabajo y los compromisos que ha construido. En ese sentido, afirmó que no dejaría de cumplir sus metas por iniciar una relación sentimental.

Finalmente, mencionó que la lealtad y la admiración también hacen parte de sus no negociables. Según explicó, la confianza es la base de cualquier relación y considera que la admiración hacia la otra persona contribuye a fortalecer el vínculo con el paso del tiempo.