Emiro Navarro reveló el secreto con el que llega a MasterChef Celebrity: "Espero que me funcione"
Emiro Navarro contó cuál será la estrategia con la que buscará avanzar dentro de MasterChef Celebrity Colombia 2026.
Emiro Navarro inició una nueva etapa en la televisión con su llegada a MasterChef Celebrity Colombia 2026. El creador de contenido compartió qué espera aportar a la cocina y cuál será la idea con la que buscará abrirse camino en el reality.
¿Cuál es la estrategia de Emiro Navarro en MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Tras darse a conocer en La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro decidió asumir un reto completamente diferente al ingresar a MasterChef Celebrity Colombia 2026. Aunque reconoció que no tiene una amplia experiencia en la cocina, aseguró que llega con disposición para aprender.
En conversación con La FM, el influencer explicó que su principal apuesta será llevar a cada preparación los sabores con los que creció y que aprendió gracias a su familia. Según contó, las enseñanzas de su abuela marcaron su forma de entender la cocina.
"Bueno, la verdad llego a la cocina con muy poco conocimiento, creyendo de que tengo un sazón nato de parte de mi abuela hereditario, de mi familia", afirmó.
Además, señaló que uno de sus mayores objetivos será aprovechar la experiencia para adquirir nuevas técnicas y crecer dentro de la competencia.
¿Qué dijo Emiro Navarro sobre las enseñanzas de su abuela en MasterChef Celebrity?
Durante la entrevista, Emiro Navarro contó que decidió llevar un elemento que representa el legado de su abuela y que espera le recuerde constantemente las enseñanzas recibidas en casa.
El creador de contenido explicó que utiliza un broche con espinas de pescado, un detalle que relaciona con la cocina tradicional de su familia y con los ingredientes que hicieron parte de su infancia.
"Hoy tengo unas espinas de pescado en mi broche que yo creo que pues espero que me pueda funcionar un poquito de todo ese conocimiento que adquirí de parte de mi abuela", comentó.
Sin embargo, también reconoció que el formato exige un nivel diferente al de la cocina tradicional. Por eso, aseguró que el desafío será adaptar esos sabores a las exigencias de MasterChef Celebrity Colombia 2026.
Según explicó, la intención es conservar la esencia de las recetas con las que creció, pero presentarlas con técnicas que respondan a lo que buscan los jurados del programa.
¿Cómo ha vivido Emiro Navarro la convivencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Más allá de los retos culinarios, Emiro Navarro también habló sobre el ambiente que encontró durante las grabaciones del reality. Contó que llegó con la expectativa de conocer a los demás participantes y que la experiencia ha sido positiva.
El barranquillero explicó que las largas jornadas de grabación y las diferentes pruebas permiten compartir mucho tiempo con el resto del elenco, lo que ha facilitado la creación de nuevas amistades.
También aseguró que, por ahora, no ha tenido diferencias con ninguno de sus compañeros. No obstante, considera que en una competencia como esta pueden surgir desacuerdos debido a la presión propia de cada reto.
Finalmente, expresó que espera que el público pueda conocer el ambiente que se vive detrás de cámaras y seguir de cerca la evolución de los concursantes durante la temporada.
Mientras tanto, continuará apostándole a las enseñanzas de su familia, al aprendizaje constante y a los sabores que busca representar en cada preparación dentro de MasterChef Celebrity Colombia 2026.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike