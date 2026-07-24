Revelan por qué Clara Chía no habría acompañado a Piqué en la final del Mundial, ¿cuál fue la razón?

En la final del Mundial 2026, que se llevó a cabo el pasado domingo 19 de julio en Estados Unidos, millones de internautas reaccionaron ante la ausencia de Clara Chía en la final al no acompañar a su pareja, el exfutbolista Gerard Piqué, quien estuvo presente con sus dos hijos Milan y Sasha.

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¿Clara Chía no acompañó a Piqué en la final del Mundial 2026?

El español apareció en el estadio acompañado solo por sus dos hijos Milan y Sasha, producto de su relación anterior con la cantante Shakira, quien además se presentó en el show de medio tiempo del partido de Argentina contra España, donde este último fue el que se coronó como campeón.

Muchos esperaban que el exjugador de España apareciera junto con Clara Chía debido a que no ocultan su amor y suelen dejarse ver juntos en diferentes espacios públicos.

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¿Por qué Clara Chía no fue a la final del Mundial 2026 con Piqué?

En redes sociales han surgido varias teorías al respecto, pero la que más ha tomado fuerza ha sido porque, al parecer, Clara Chía no tiene una buena relación con los hijos del español.

Según la periodista española Silvia Taules, Clara Chía no conoce a los pequeños o al menos no como se esperaría.

Indicó que, el hecho de que Clara Chía no comparta con Milan y Sasha haría parte de un acuerdo entre Piqué y Shakira para evitar problemas familiares.

Otros seguidores del deportista han señalado que la posible ausencia de Clara Chía en la final del Mundial 2026 se debió para evitar comentarios o controversia entre tantos seguidores y posibles fanáticos de Shakira.

Además, otros indicaron que sería para evitar un posible cruce con la artista Shakira, por lo que, por respeto a la situación y el foco de la cantante en la competencia, habría preferido no ir.

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Por ahora, Piqué no se ha pronunciado sobre el tema y sigue compartiendo con sus hijos, con quien se ha dejado ver en New York haciendo varios planes.

Por su parte, Shakira continúa enfocada en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con las que sigue teniendo gran éxito.