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Emmanuel Restrepo le hizo contundente reclamo a Claudia Bahamón por distraerlo: ¿por qué?

Emmanuel Restrepo, participante de MasterChef le envió curioso mensaje a la presentadora por curioso gesto en la cocina.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emmanuel Restrepo le mandó notoria indirecta a Claudia Bahamón por distraerlo: ¿qué pasó?
¿Cuál fue el mensaje que Emmanuel Restrepo le envió a Claudia Bahamón? | Fotos: Canal RCN

En el tercer capítulo de MasterChef Celebrity se llevaron a cabo varios sucesos durante el reto de campo y, recientemente, Emmanuel Restrepo hizo una sorprendente confesión sobre la presentadora Claudia Bahamón.

La confesión que hizo Emmanuel ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, en especial, al dejar un comentario sobre Claudia Bahamón cuando lo visitó a él y a su equipo durante la estación.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Emmanuel Restrepo sobre Claudia Bahamón?

Cabe destacar que Emmanuel Restrepo no solo se ha destacado por ser un reconocido actor colombiano, sino también, por mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Emmanuel Restrepo le mandó notoria indirecta a Claudia Bahamón por distraerlo: ¿qué pasó?
Este fue el mensaje de Emmanuel Restrepo para Claudia Bahamón. | Foto: Canal RCN

Por ello, el actor sorprendió a todos sus seguidores por una confesión que hizo sobre Claudia Bahamón, quien tuvo un curioso gesto con él y sus compañeros durante el reto de campo que se llevó a cabo el pasado 23 de julio.

De este modo, Emmanuel compartió a través de sus historias a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, una sorprendente confesión para Claudia por una aparente distracción que sintió de su parte, pues, le dijo lo siguiente:

“Ustedes no vieron esto en el capítulo, pero Claudia Bahamón me quería hacer perder el tiempo. No sé si nuestro capitán Iván Marín al ver esto (en esta foto se ve como atestigua la situación) usó el golp* como estrategia para ahuyentarla”, añadió Emmanuel.

Sin duda, estas palabras de Emmanuel Restrepo han generado todo tipo de opiniones por parte de los televidentes al ver el curioso gesto que tuvo Claudia Bahamón en la cocina de MasterChef Celebrity.

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¿Cómo ha sido la participación de Emmanuel Restrepo en la cocina de MasterChef Celebrity?

Emmanuel Restrepo le mandó notoria indirecta a Claudia Bahamón por distraerlo: ¿qué pasó?
¿Cómo ha sido el paso de Emmanuel Restrepo en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Desde que inició la nueva edición de MasterChef Celebrity, los internautas se han sorprendido con la creatividad de Emmanuel Restrepo en la cocina más famosa del país.

Así también, se han generado todo tipo de opiniones al ver que él tiene una buena amistad con Lina Tejeiro, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en un reto y cautivaron al jurado por su autenticidad al momento de presentar el platillo.

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