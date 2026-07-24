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¿Karen Sevillano está embarazada? La influenciadora reapareció en redes y respondió

Tras varias semanas sin aparecer en redes, Karen Sevillano reapareció para responder a los rumores de embarazo: "Épocas de preñación".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karen Sevillano respondió si está embarazada
Karen Sevillano rompió el silencio sobre si está o no embarazada. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Karen Sevillano se ha apoderado de las tendencias recientemente tras un fuerte rumor que indicaba que estaría a la dulce espera de su primer bebé, un rumor que decidió salir a responder la influenciadora.

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La creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos Colombia volvió a aparecer en sus redes sociales después de un tiempo alejada de las plataformas digitales y eventos públicos, situación que despertaron la curiosidad de muchos de sus seguidores.

Su ausencia dio pie a todo tipo de especulaciones. Entre ellas, la que más tomó fuerza fue un supuesto embarazo, por lo que varios usuarios no dudaron en preguntarle directamente si estaba esperando un bebé.

Fiel a su estilo espontáneo y con el humor que la caracteriza, Karen Sevillano decidió responder a quienes le preguntaban por un supuesto embarazo.

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Karen Sevillano se pronunció sobre su supuesto embarazo. | Foto: Canal RCN

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¿Qué respondió Karen Sevillano ante los rumore de embarazo tras su ausencia en redes?

Un internauta aprovechó el regreso de la influenciadora para preguntarle lo siguiente: "Yo pensé que como te perdías tanto te habían era preñado y lo tenía ahí guardadito".

El seguidor de la influenciadora asoció su ausencia con un supuesto embarazo, asegurándole que pensaba que lo estaba llevando en secreto.

Ante este comentario la creadora de contenido decidió responderle y mostrar su figura para desmentir cualquier duda que hubiese.

Yo sé que estamos en las épocas de la preñación, no estoy preñada.

Karen aseguró que, por estos días son bastante comunes los embarazos en las famosas, caso de Karina García, Juliana Calderón y Lina Tejeiro, pero que no era el caso de ella.

Asimismo, dejó claro que por el momento no le interesa quedar embarazada o convertirse en madre.

No estoy preñada ni quiero estarlo, listo.

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