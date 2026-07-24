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Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién?

El reconocido actor se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de importante miembro de su familia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién?
Así se confirmó el fallecmiento de la mamá de Ben Affleck. | AFP: Phillip Faraone

El nombre del reconocido actor Ben Affleck se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por un doloroso momento que está enfrentando a nivel emocional, pues, se confirmó el fallecimiento de su madre.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el doloroso momento por el que está atravesando el actor.

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¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento de la madre de Ben Affleck?

El nombre de Chris Anne Affleck ha generado una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por confirmarse su doloroso fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un obituario compartido por parte de allegados de Chris Anne Affleck, quienes anunciaron la noticia, principalmente en un obituario internacional, según lo reveló The Hollywood Reporter.

Así también, ‘Diario Libre’ anunció a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram más detalles acerca del fallecimiento de la madre de Ben Affleck, expresando las siguientes palabras:

“Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, murió el pasado 2 de junio a los 83 años, según confirmó The Hollywood Reporter. La causa fue un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en diciembre pasado. De acuerdo con un obituario publicado por el medio estadounidense, a Chris le habían dado un pronóstico de seis meses de vida tras conocerse su diagnóstico.”, dice el medio.

Tras confirmarse la noticia públicamente, los seguidores de Ben Affleck y su hermano, han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales por el doloroso momento que han enfrentado a nivel emocional.

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¿Cuál fue la última publicación que compartió Casey Affleck en sus redes?

En medio del doloroso fallecimiento de la madre de los reconocidos actores Ben Affleck y Casey Affleck, los internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de si las celebridades se han pronunciado en sus redes.

Aunque por el momento Ben Affleck no tiene redes sociales, su hermano Casey no eliminó su cuenta oficial de Instagram, pero sí eliminó todas sus publicaciones y tiene una fotografía completamente de negro.

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