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Sheila Gándara reveló la nueva intervención médica que se realizará: ¿de cuál se trata?

La influenciadora reapareció en sus redes, anunciando que se realizará una nueva intervención médica.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara reveló la nueva intervención médica que se realizará: ¿de cuál se trata?
¿Cuál será la próxima intervención que se hará Sheila Gándara? | Foto: Canal RCN

El nombre de Sheila Gándara se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales en las últimas horas por hacer una sorpresiva confesión acerca de un nuevo procedimiento que se realizará.

Así también, generó todo tipo de opiniones por parte de los internautas acerca de las nuevas decisiones que está tomando en estos momentos de su vida.

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¿Cuál será el nuevo procedimiento médico que se hará Sheila Gándara?

Es clave mencionar que Sheila Gándara se ha destacado no solo por ser una reconocida cantante, sino también, por ser una destacada creadora de contenido digital, quien mantiene informados a sus seguidores acerca de todo lo que hace en su vida cotidiana.

Sheila Gándara reveló la nueva intervención médica que se realizará: ¿de cuál se trata?
Esta fue la última publicación que compartió Sheila Gándara en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sheila compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, en el que confesó la nueva intervención que se realizará y, contó con detalles, los motivos por el que se lo realizará:

“Para darles el contexto de que es lo que tengo, soy una persona que tiene dientes de leche. A mí algunos dientes no me salieron y otros sí. Por eso, tengo una sonrisa un poco extraña”, agregó Sheila Gándara.

“Me pondrán implantes provisionales para sentirme cómoda con mi sonrisa porque anteriormente, no me podían hacer casi nada en los dientes por ese motivo”, agregó Sheila.

A raíz de esta confesión que hizo Sheila Gándara ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales al confesar las razones por las que se realizó una nueva intervención médica.

¿Qué proyectos ha llevado en la actualidad Sheila Gándara?

Recordemos que hace varias semanas, el nombre de Sheila Gándara generó una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas por su polémica ruptura con Juanda Caribe.

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Además, todo ocurrió cuando Juanda Caribe hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en la que presentó varios sucesos, en especial, por su cercanía con Mariana Zapata.

Sheila Gándara reveló la nueva intervención médica que se realizará: ¿de cuál se trata?
¿Por qué terminó Sheila Gándara con Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

De este modo, Sheila Gándara terminó su exrelación con Juanda Caribe a raíz del vínculo que él comenzó a tener con Mariana Zapata.

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