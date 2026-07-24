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Claudia Bahamón reaccionó a los rumores de romance con participante de MasterChef Celebrity

Los seguidores comenzaron a relacionar a la presentadora con una de las concursantes y ella no dudó en reaccionar al inesperado "shippeo".

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Las redes encontraron un inesperado romance en MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón terminó aceptándolo
Claudia Bahamón rompió el silencio sobre los rumores de romance con una participante de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Los primeros capítulos de MasterChef Celebrity Colombia no solo han dejado retos exigentes y momentos de tensión en la cocina, sino también divertidas interacciones entre los participantes y Claudia Bahamón que no han pasado desapercibidas para los televidentes.

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Mientras los famosos luchan por mantenerse en competencia y evitar ser el primer eliminado, en redes sociales comenzó a tomar fuerza un inesperado "shippeo" entre la presentadora del programa y una de las concursantes de esta temporada.

Lo que más sorprendió a los seguidores fue que la propia Claudia decidió pronunciarse y reaccionó con humor a los comentarios.

¿Con qué participante están relacionando a Claudia Bahamón?

Todo comenzó en la red social X, donde varios usuarios empezaron a compartir videos y fotografías de las interacciones entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco durante los primeros episodios del reality.

Los seguidores aseguraron que ambas tienen una gran química frente a las cámaras y, como suele ocurrir en redes sociales, comenzaron a "shippearlas", un término utilizado para expresar el deseo o apoyo de los fanáticos para que dos personas formen una pareja, ya sea de manera real o ficticia.

Incluso, algunos usuarios bautizaron este supuesto "ship" con el nombre de "Claunica", combinando los nombres de Claudia y Verónica.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una usuaria que preguntó a sus seguidores quiénes se subían "al barco" de apoyar esta pareja ficticia, publicación que rápidamente empezó a ganar interacción.

Claudia Bahamón reaccionó a los rumores
Usuarios en redes comenzaron a shippear a Claudia Bahamón y Verónica Orozco (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Claudia Bahamón frente al shippeo con Verónica Orozco?

Lejos de ignorar los comentarios, Claudia Bahamón decidió unirse a la conversación. La presentadora, quien suele interactuar con frecuencia con sus seguidores en X, compartió la publicación y respondió entre risas con un mensaje que no tardó en hacerse viral:

"jajajajjajajajajajajajajaja Ok, acepto".

La respuesta fue tomada por los internautas como una muestra del buen sentido del humor de la conductora de MasterChef Celebrity, quien continuó alimentando la conversación con otra publicación.

En un segundo mensaje, Claudia comentó, también en tono de broma, que ahora le tocaría "pelear" con uno de sus hijos por Verónica Orozco.


Hace algunas semanas, la presentadora había contado en sus redes sociales que uno de sus hijos siente una admiración especial por la actriz y que incluso tiene un "enamoramiento" por ella, por lo que los usuarios relacionaron inmediatamente ambas publicaciones.

Los comentarios no se hicieron esperar y decenas de seguidores afirmaron que disfrutan de la complicidad y buena energía que transmiten Claudia Bahamón y Verónica Orozco en pantalla.

Claudia Bahamón rompió el silencio sobre los rumores de romance
Claudia Bahamón reaccionó con humor al shippeo con Verónica Orozco (Foto Canal RCN)
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