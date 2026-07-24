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Luto en el cine: falleció el director detrás de varias películas icónicas

El reconocido cineasta falleció a los 74 años y, por ahora, su familia espera conocer las causas oficiales de su muerte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en Hollywood: murió el director detrás de varias películas icónicas; su familia espera respuestas
Luto en el cine: falleció el director detrás de varias películas icónicas; esto es lo que se sabe de su muerte (Foto freepik)

El mundo del cine está de luto tras conocerse el fallecimiento de un reconocido director que dejó una huella en Hollywood con algunas de las películas más recordadas de las décadas de los 80 y 90.

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El director era ampliamente reconocido por su trabajo tanto en el género del terror como en grandes producciones de acción y comedia, convirtiéndose en una figura influyente dentro de la industria cinematográfica.

¿Quién es el reconocido director que falleció?

Se trata de Charles Raymond Russell, conocido artísticamente como Chuck Russell, director y guionista estadounidense de 74 años.

De acuerdo con la información publicada por TMZ, el cineasta falleció el pasado 22 de julio en su vivienda en Estados Unidos.

Russell inició su carrera como director en 1987 con "Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño", una de las películas más recordadas de la icónica saga de terror. Un año después dirigió "The Blob", film que con el paso de los años se convirtió en una obra de culto para los amantes del género.

Sin embargo, el proyecto que lo llevó al reconocimiento mundial fue "La máscara", protagonizada por Jim Carrey, una de las comedias más exitosas de la década y considerada una de las películas más importantes en la carrera del actor canadiense.

A lo largo de su trayectoria también dirigió otras exitosas producciones como "Eraser", protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y "El rey escorpión", cinta que marcó el primer papel protagónico de Dwayne "The Rock" Johnson en la pantalla grande.

Tras una pausa de aproximadamente 14 años, Russell regresó a la dirección con "I Am Wrath", protagonizada por John Travolta, con quien volvió a trabajar posteriormente en "Paradise City".

Su trabajo más reciente fue "Witchboard" en el 2024, una nueva versión del clásico de terror de 1986, proyecto en el que participó como director y guionista.

Luto en el cine: murió el director detrás de varias películas icónicas; su fallecimiento genera interrogantes
Murió Chuck Russell, el director detrás de varias películas icónicas (Foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Chuck Russell?

Hasta el momento, la causa del fallecimiento del director no ha sido revelada oficialmente.

Según la información difundida por TMZ, los servicios de emergencia acudieron a la vivienda del cineasta después de recibir un reporte relacionado con un hombre inconsciente. Pese a la rápida atención, Russell fue declarado muerto en el lugar.

El medio estadounidense también señaló que los familiares del director se encuentran viajando a California mientras esperan conocer los resultados oficiales que permitan esclarecer las causas de su fallecimiento.

La noticia ha generado numerosas reacciones entre seguidores del cine y amantes del género de terror, quienes han recordado el legado que Chuck Russell dejó con varias de las películas más emblemáticas de Hollywood.

Luto en el cine: falleció el director detrás de varias películas icónicas; esto es lo que se sabe de su muerte
Falleció Chuck Russell y su familia busca respuestas sobre lo acontecido (Foto freepik)
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