Polémica con Rosalía y los argentinos ya tendría consecuencias: fans buscan devolver sus entradas

Luego de la final de La Copa Mundial FIFA 2026, las redes sociales parecen un campo de batalla entre los internautas que están a favor y en contra de la Selección Argentina, pues, precisamente, siguen discutiendo si ellos debían o no ganar el torneo.

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Así mismo, en las plataformas digitales han salido e incluso famosos a darle su apoyo y felicitaciones al equipo de España, tras haberse llevado la victoria con el gol que marcó el futbolista Ferran Torres.

Una de ellas fue Mia Khalifa, a quien no le importó demostrar la felicidad por el logro de los europeos y así lo dejó ver en sus redes sociales, usando la canción ‘La Perla’ de Rosalía, por eso mismo, la cantante compartió el video.

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Esto generó todo un caos en las plataformas digitales y tras cinco días después de la final del torneo, la polémica sigue en contra de la artista española.

¿Qué hizo Rosalía para ganarse las críticas de los argentinos?

Rosalía reposteó el video de Mia Khalifa en sus redes, debido a que usó el audio de su famosa canción y eso hizo que le llovieran miles de críticas, pero eran muy pasadas, tanto que locutores de una emisora de ese país, la trataron muy mal.

Revuelo por los conciertos de Rosalía en Argentina. (AFP/ Angela Weiss)

Por eso, ella pareció en sus redes, ofreciendo disculpas por el malentendido, diciendo que no tenía nada en contra de su público argentino, pero que compartió el clip por lo que estaban usando su canción.

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¿Los fans argentinos de Rosalía cancelaron su entrada al concierto?

La española, Rosalía, cantará en Argentina los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, estas cuatro fechas se harán en el Movistar Arena en Buenos Aires.

Tras este malentendido, los argentinos mencionaron en redes que era mejor cancelar sus conciertos, pero esto no sería posible quizá por la logística y demás organización.

La polémica alcanzó los conciertos de Rosalía. (AFP/ CLAUDIO CRUZ)

De hecho, según el medio de Argentina ‘Radio La Red’, de cincuenta mil entradas vendidas, solo cien personas habrían pedido la devolución de su dinero y así cancelar su entrada al concierto de la española.

En realidad, es un número muy corto para la cantidad de fans que Rosalía pagaron por verla en esas cuatro fechas.